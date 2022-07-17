Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство

Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве. Данный вопрос под жестким контролем главы государства. А расследованием таких случаев вплотную занимается Генеральная прокуратура. В ведомстве отмечают: инцидентов меньше не становится. Приходится внедрять новые методики, чтобы обнаружить проблему. В рейд с работниками прокуратуры отправился Константин Герцев.

Такие кадры в эфире государственного телеканала вряд ли показали бы ранее, но то ли времена изменились, то ли терпение кончилось.

90 километров от Минска, агрогородок Деревная Столбцовского района. По меркам белорусского села все вполне солидно: ухоженные улицы, ровные дороги, в центре костел, больница, школа и даже бассейн. Невольно складывается впечатление: здесь любят и ценят порядок во всем. Но, как и в комедии Гоголя, визит ревизора заставил взглянуть на многое иначе. С января местное хозяйство на контроле районной прокуратуры – правоохранителей заинтересовал падеж скота. И вроде бы для животноводства обычное дело, но итоговая цифра отчета разнилась с прошлогодней на треть, а, как выяснилось в ходе проверок, нарисованным числом мертвых душ эта история не закончилась.

Александр Алисевич, прокурор Столбцовского района:

Выяснилось, что бригадир этой молочно-товарной фермы решил в складчину приукрасить реальное положение дел, которое сложилось на этой ферме с целью избежать возможной материальной и дисциплинарной ответственности, поскольку, возможно, падеж произошел по вине конкретных каких-то работников, которые ненадлежащим образом выполняли обязанности. Решил не показывать еще 8 голов, показал только 6.

По факту совершенного преступного деяния возбуждено уголовное дело. Но если это была попытка бригадира отвести внимание, то от чего? Да и в целом, каковы причины всплеска падежа? Вместе с прокурором района мы решили навестить проблемное хозяйство. Увиденное шокировало. В этот момент многие вспоминают кадры визита Президента в Шкловский район в марте 2019-го.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем вы меня сюда привезли? Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вам вообще не понимаю. Подробнее. Эта цитата стала народным мемом, но здесь уже не до шуток. Вокруг стойкий резкий запах, вместо сена – реки фекалий. А в этом силуэте породистую скотину уже не узнать.

Константин Герцев, корреспондент:

Времена в АПК были лучше. Чтобы хоть как-то выйти из долговой ямы, руководство района и хозяйство принимает решение нарастить поголовье скота. Разместить новых бычков просто негде, поэтому экс-директор принимает твердое решение: задействовать старую автомастерскую. Что из этого получилось, я думаю, вы видите своими глазами.

Вот вам и трудовые победы. Условия содержания, количество строительного и бытового мусора расставили все точки над «і» – о зоотехнических нормах и ветеринарных правилах здесь, видимо, не слышали. Схожая картина и в домиках молодняка: скученность и зановоженность в полном объеме. С таким отношением жертвы были неизбежны, как и махинации в отчетах. Кстати, их обнаружили сразу после ухода предыдущего руководителя по соглашению сторон.

Галина Шуранкова, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:

В свое время я была категорически против, чтобы их сюда переводили. Но бывший руководитель меня не послушал. Сказал, что на завтрашний день все будет хорошо. Здесь не может быть ничего хорошего. 8 числа он уходил, приходил новый руководитель. Был издан приказ начальником управления на проведение инвентаризации. Константин Герцев:

По итогам всего этого все было замечательно? Галина Шуранкова:

Да, все было хорошо.

Кто-то задастся вопросом: почему с бывшим директором не расстались ранее – тема 5-го Декрета Президента. Новому руководителю, он в должности с начала этой недели, предстоит перепахать не одно поле. Хозяйство хоть и не самое крепкое в районе (есть проблемы с кадрами и техникой), но все же держится на плаву уверенно – все молоко уходит на Слуцк, а мясо забирает местный мясоконсервный комбинат. Поэтому есть место для маневров, тем более в бэкграунде успешный опыт антикризисного менеджера в Брестской области.