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Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство

17 июля 2022 18:04
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Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.  

Данный вопрос под жестким контролем главы государства. А расследованием таких случаев вплотную занимается Генеральная прокуратура. В ведомстве отмечают: инцидентов меньше не становится. Приходится внедрять новые методики, чтобы обнаружить проблему.  

В рейд с работниками прокуратуры отправился Константин Герцев.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-1

Такие кадры в эфире государственного телеканала вряд ли показали бы ранее, но то ли времена изменились, то ли терпение кончилось.

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-4

90 километров от Минска, агрогородок Деревная Столбцовского района. По меркам белорусского села все вполне солидно: ухоженные улицы, ровные дороги, в центре костел, больница, школа и даже бассейн. Невольно складывается впечатление: здесь любят и ценят порядок во всем. Но, как и в комедии Гоголя, визит ревизора заставил взглянуть на многое иначе. С января местное хозяйство на контроле районной прокуратуры – правоохранителей заинтересовал падеж скота. И вроде бы для животноводства обычное дело, но итоговая цифра отчета разнилась с прошлогодней на треть, а, как выяснилось в ходе проверок, нарисованным числом мертвых душ эта история не закончилась.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-7

Александр Алисевич, прокурор Столбцовского района:
Выяснилось, что бригадир этой молочно-товарной фермы решил в складчину приукрасить реальное положение дел, которое сложилось на этой ферме с целью избежать возможной материальной и дисциплинарной ответственности, поскольку, возможно, падеж произошел по вине конкретных каких-то работников, которые ненадлежащим образом выполняли обязанности. Решил не показывать еще 8 голов, показал только 6.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-10

По факту совершенного преступного деяния возбуждено уголовное дело. Но если это была попытка бригадира отвести внимание, то от чего? Да и в целом, каковы причины всплеска падежа? Вместе с прокурором района мы решили навестить проблемное хозяйство. Увиденное шокировало. В этот момент многие вспоминают кадры визита Президента в Шкловский район в марте 2019-го.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Зачем вы меня сюда привезли? Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вам вообще не понимаю. Подробнее.  

Эта цитата стала народным мемом, но здесь уже не до шуток. Вокруг стойкий резкий запах, вместо сена – реки фекалий. А в этом силуэте породистую скотину уже не узнать.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-16

Константин Герцев, корреспондент:   
Времена в АПК были лучше. Чтобы хоть как-то выйти из долговой ямы, руководство района и хозяйство принимает решение нарастить поголовье скота. Разместить новых бычков просто негде, поэтому экс-директор принимает твердое решение: задействовать старую автомастерскую. Что из этого получилось, я думаю, вы видите своими глазами.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-19

Вот вам и трудовые победы. Условия содержания, количество строительного и бытового мусора расставили все точки над «і» – о зоотехнических нормах и ветеринарных правилах здесь, видимо, не слышали. Схожая картина и в домиках молодняка: скученность и зановоженность в полном объеме. С таким отношением жертвы были неизбежны, как и махинации в отчетах. Кстати, их обнаружили сразу после ухода предыдущего руководителя по соглашению сторон.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-22

Галина Шуранкова, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:  
В свое время я была категорически против, чтобы их сюда переводили. Но бывший руководитель меня не послушал. Сказал, что на завтрашний день все будет хорошо. Здесь не может быть ничего хорошего. 8 числа он уходил, приходил новый руководитель. Был издан приказ начальником управления на проведение инвентаризации.  

Константин Герцев: 
По итогам всего этого все было замечательно?  

Галина Шуранкова:  
Да, все было хорошо.   

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-25

Кто-то задастся вопросом: почему с бывшим директором не расстались ранее – тема 5-го Декрета Президента. Новому руководителю, он в должности с начала этой недели, предстоит перепахать не одно поле. Хозяйство хоть и не самое крепкое в районе (есть проблемы с кадрами и техникой), но все же держится на плаву уверенно – все молоко уходит на Слуцк, а мясо забирает местный мясоконсервный комбинат. Поэтому есть место для маневров, тем более в бэкграунде успешный опыт антикризисного менеджера в Брестской области.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-28

Владислав Лось, и.о. директора хозяйства «Деревное»:  
Я не представляю, кто надоумил бывшего руководителя такое сделать, хотя, как говорит начальство района, что его отговаривали всячески. Но все равно. Понимаете, здесь надо было сначала сделать достойно. Убраться хотя бы в данный момент. Тогда уже привозить скотину. Помещение по-быстрому стяпали, сляпали. Поставили на пять минут или на пару дней, а оно приживается на всю жизнь.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство-31

За несколько часов до эфира жители агрогородка Деревная прислали нам эти кадры. Не прошло и трех суток после визита ревизора, как хозяйство не узнать, так еще и комплекс на 800 голов к этому сентябрю обещают построить. Все таки Столбцы принимают областные «Дожинки», поэтому порядок должен быть по всей вертикали власти.  

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# Сельское хозяйство # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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