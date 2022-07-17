«Количество преступлений значительно возросло». Почему все белорусские АПК на контроле прокуратуры?

Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство.

Этот эпизод – яркий пример отсутствия исполнительской дисциплины на местах. И вроде бы регулярно проходят заседания исполкомов, где руководство поручает устранить те или иные недочеты, но по факту решение затягивается на месяцы, либо вообще уходит в небытие. Об этом неоднократно говорил Президент: современные реалии требуют от каждого из нас максимальной концентрации и безукоризненного выполнения своих рабочих обязанностей.