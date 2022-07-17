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«Количество преступлений значительно возросло». Почему все белорусские АПК на контроле прокуратуры?

17 июля 2022 17:44
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Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.  

Вместо сена – реки фекалий. Корреспондент СТВ отправился в рейд на проблемное хозяйство.  

Этот эпизод – яркий пример отсутствия исполнительской дисциплины на местах. И вроде бы регулярно проходят заседания исполкомов, где руководство поручает устранить те или иные недочеты, но по факту решение затягивается на месяцы, либо вообще уходит в небытие. Об этом неоднократно говорил Президент: современные реалии требуют от каждого из нас максимальной концентрации и безукоризненного выполнения своих рабочих обязанностей.  

«Количество преступлений значительно возросло». Почему все белорусские АПК на контроле прокуратуры?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Технологии, организация, где-то и помочь, поддержать. Порядок здесь должен быть, дисциплина. Нужна дисциплина. Будет, как у него, дисциплина, тогда проблем не будет. Подробнее.  

«Количество преступлений значительно возросло». Почему все белорусские АПК на контроле прокуратуры?-4

Сегодня каждое хозяйство в стране на контроле прокуратуры. За шесть месяцев интенсивной работы только в Минской области проверено свыше 200 организаций. В 60 % случаев выявлены нарушения, ущерб – более 110 тысяч белорусских рублей, возбуждено 38 уголовных дел.  

«Количество преступлений значительно возросло». Почему все белорусские АПК на контроле прокуратуры?-7

Павел Гордынец, начальник отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов:  
Если взять статистику, то сегодня количество преступлений значительно возросло в указанной сфере. Но это обусловлено возросшим количеством проведения проверок и надзорных мероприятий в указанной сфере. В настоящее время более пристальное внимание уделяется органами прокуратуры указанной проблематике. Мы видим, что проводится широкий комплекс надзорных мероприятий, который позволяет выявить дополнительные, ранее латентно-скрытые преступления в указанной сфере.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Павел Гордынец # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Фотофакт

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