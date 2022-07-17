«Если бы мы могли предвидеть». Как из-за халатности 44 коровы погибли от удара током?

Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.

Хозяйство «Кохановичи» – крепкий игрок в Верхнедвинском районе. Более 10 % регионального молочного бидона за ними. На содержании 4 000 головы, но вечером 30 мая их стало на 44 меньше.

Конструкция на высоте восьми метров, соединяющая арочник с электросетью, оборвалась. В мгновение металлические ограждения стали настоящим электрическим стулом для скота. Ущерб оценили в 50 тысяч белорусских рублей. Но, как признается директор, повезло, что был конец рабочего дня – избежали человеческих жертв.

Альберт Махмудов, директор хозяйства «Кохановичи»:

Предвидеть тоже на такой высоте, что именно уже вышел из строя или скоро выйдет, мы не могли. Если бы мы могли предвидеть, мы бы сообщили в наши районные электрические сети – они бы приехали, поменяли. Но увидеть невозможно. После такого случая, я объехал близлежащие наши хозяйства. У всех такое же положение.