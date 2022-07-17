«Если бы мы могли предвидеть». Как из-за халатности 44 коровы погибли от удара током?
Новости Беларуси. Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне. Об этом глава государства говорил не раз. Вообще, в АПК Президент требует исполнительности и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из недавних совещаний он обратил внимание, уже в который раз, на падеж скота – серьезную проблему в сельском хозяйстве.
Хозяйство «Кохановичи» – крепкий игрок в Верхнедвинском районе. Более 10 % регионального молочного бидона за ними. На содержании 4 000 головы, но вечером 30 мая их стало на 44 меньше.
Конструкция на высоте восьми метров, соединяющая арочник с электросетью, оборвалась. В мгновение металлические ограждения стали настоящим электрическим стулом для скота. Ущерб оценили в 50 тысяч белорусских рублей. Но, как признается директор, повезло, что был конец рабочего дня – избежали человеческих жертв.
Альберт Махмудов, директор хозяйства «Кохановичи»:
Предвидеть тоже на такой высоте, что именно уже вышел из строя или скоро выйдет, мы не могли. Если бы мы могли предвидеть, мы бы сообщили в наши районные электрические сети – они бы приехали, поменяли. Но увидеть невозможно. После такого случая, я объехал близлежащие наши хозяйства. У всех такое же положение.
В результате проверки было установлено: проект арочника не предусматривает электрификацию. По факту служебной халатности возбуждено уголовное дело. Аналогичные нарушения были выявлены еще на 14 объектах сельхозпредприятий района, местным исполкомом предприняты все меры для их устранения.
Виталий Томашевич, прокурор Верхнедвинского района:
Как правило, данные объекты были подключены около 10 лет. Они там общей массой подключались. И на тот момент, со слов руководителей, недостаточно было денежных средств. И они решили на свой страх и риск это делать. Попустительским отношением руководителей хозяйств было поставлена под угрозу сохранность нескольких тысяч голов крупного рогатого скота.
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