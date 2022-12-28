Создали инсталляции пепелища и гетто. В школе Жодино открыли экспозицию, посвящённую геноциду белорусов во время войны

Новости Беларуси. Без срока давности. В Жодинской школе № 4 открыли экспозицию, посвященную геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На выставке – три тематических раздела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первом блоке – информация о самых крупных лагерях смерти, действующих в Беларуси. Также для понимания масштабов трагедии в экспозиции представлена карта нашей страны с геолокацией полностью или частично сожженных деревень. Только в Смолевичском районе их более сотни. Среди самых ценных экспонатов – воспоминания очевидцев тех страшных событий. За все время работы выставки ее посетило более 1 500 человек.

Анастасия Красногурцева, ученица средней школы № 4:

К нам приходят из разных школ. Классы совершенно разные, то есть от 1-го до 11-го. Конечно, маленьким детям мы стараемся объяснить это попроще. Мы считаем, что экскурсию должны посещать все, чтобы не забывали о том, какой подвиг совершили наши люди во время войны.

Марина Масловская, руководитель школьного народного музея боевой и трудовой славы средней школы № 4:

Для усиления эмоционального отклика нами были созданы инсталляция пепелища, которое является символом сожженных деревень, и инсталляция гетто, которое представляет страшный путь белорусских евреев.