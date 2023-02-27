КНБ = народное ополчение. Так ли это? Объяснил преподаватель Военной академии
Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:
Отвечу на два вопроса. Первое: почему это открыто? Потому что идея, которая овладевает массами, непобедима. И Президент совершенно мудро определил, что это должно быть всеобщее обсуждение. И в течение этого года прошло много конференций, много семинаров.
Алена Сырова, СТВ:
Слушайте, я сейчас тут побуду плохим полицейским: конференций и семинаров я не видела. Может, в ваших научных кругах они были?
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, да. Мы очень зря говорим о том, что семинарами и конференциями мы отгородили от себя обсуждение. Мы обсудили и вроде бы все услышали. Не всегда так. Поэтому мы вытаскиваем такие темы на обсуждение на ток-шоу, мы пытаемся разжевать ее человеческим обычным языком. Смотрите, мы в течение получаса говорим о Концепции национальной безопасности. Поверьте мне, большинство из зрителей, которые сели смотреть программу, до этого были уверены, что это про военную.
Алена Сырова:
А человек военный у нас еще и ни слова не сказал.
Геннадий Бровка:
Затем, кто за этим следит. Определено Конституцией Республики Беларусь, 107-я статья. Это Совет министров и Совет безопасности.
Кирилл Казаков:
Это понятно. Смотрите, во-первых, у нас в студии только один военный. А во-вторых, мы про военных еще не говорили. Смотрите, Концепция национальной безопасности, во-первых, как преподавателю, насколько изменится или вы уже пытаетесь менять некие постулаты именно этой концепции, возможно, какие-то своевременные изменения в вашем обучении курсантов Военной академии? В частности факультета внутренних войск. А второе, мы с вами на прошлой неделе встречались, тоже разговаривали, самый простой вопрос, который у народа возникает, Президент, когда рассказывал о Концепции национальной безопасности, поднял вопрос о народном ополчении. То есть для большинства это слова синонимы. КНБ = народное ополчение. Что меняется? И что такое народное ополчение? Нам, как людям не в погонах, бояться или не бояться?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
О чем вы говорите, никто даже не подозревает и не увязывает эти вещи.
Кирилл Казаков:
Может быть.
Алена Сырова:
Кирилл увязал.
Олег Лемешевский, старший преподаватель факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:
Поставлю точку в этом вопросе. Про конференции и семинары вы не слышали. И про само формирование межведомственной комиссии Концепции национальной безопасности, потому что работают специалисты. А сейчас идет ток-шоу, период, когда это выставлено на всеобщее обозрение, и люди сейчас услышат и об этом узнают. Что сказать про военную составляющую Концепции национальной безопасности, мы видим, что с 1 января 2023 года уже несколько десятков учений наступательного характера были в Польше и в Прибалтике.
Мы уже обговаривали про биологические лаборатории, которые практически возле нас и в других странах под эгидой США. Мы видим, что, вообще, анализируя Стратегию национальной безопасности США, там написано, что они – гарант мировой стабильности в случае пандемий и каких-либо заболеваний. Но их рекомендации всегда носят характер нанесения ущерба, потому что наше направление, по которому мы пошли, которое выбрал глава государства, совсем другое. И мы видим, что оно правильное. В Концепции национальной безопасности с военной сферы выделено три направления. Это вызовы, риски и угрозы. Для чего они?
Алена Сырова:
Прописали же, до этого не было такой классификации.
Олег Лемешевский:
До этого не было. Это, скажем так, поможет нам сделать выводы после 1941 года.
Кирилл Казаков:
Мы так далеко смотрим? На 1941 год? У нас ближе дат нет?
Олег Лемешевский:
Как пример, почему я взял 1941 год, мы тогда не были в полной мере готовы к агрессии. Сейчас, чтобы быть готовыми к агрессии, мы структурировали угрозы, которые могут исходить на нас. Риски, вызовы и угрозы – это три составляющие по масштабу. Благодаря которым государство сможет адекватно реагировать и, в частности, военный блок.
Кирилл Казаков:
А народное ополчение – что это?
Олег Лемешевский:
В случае военного положения, понятно, чем будут заниматься Вооруженные Силы. Структуры внутренних войск и МВД будут наводить порядок внутри государства, а гражданские будут заниматься на промышленности. Понятно, что кому-то нужно будет экономику на военные рельсы ставить. Но в случае, когда противник будет рядом, конечно, это большое количество мужчин добровольно могут взять оружие в руки и защитить свой дом.
Алена Сырова:
А я вас поправлю. Министр обороны сказал, что не только мужчин, но и женщин.
Олег Лемешевский:
Безусловно.
Кирилл Казаков:
А феминизм в Концепцию национальной безопасности тоже заложен?
Алена Сырова:
Заложен как угроза.
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