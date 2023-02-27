КНБ = народное ополчение. Так ли это? Объяснил преподаватель Военной академии

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Отвечу на два вопроса. Первое: почему это открыто? Потому что идея, которая овладевает массами, непобедима. И Президент совершенно мудро определил, что это должно быть всеобщее обсуждение. И в течение этого года прошло много конференций, много семинаров. Алена Сырова, СТВ:

Слушайте, я сейчас тут побуду плохим полицейским: конференций и семинаров я не видела. Может, в ваших научных кругах они были?

Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле, да. Мы очень зря говорим о том, что семинарами и конференциями мы отгородили от себя обсуждение. Мы обсудили и вроде бы все услышали. Не всегда так. Поэтому мы вытаскиваем такие темы на обсуждение на ток-шоу, мы пытаемся разжевать ее человеческим обычным языком. Смотрите, мы в течение получаса говорим о Концепции национальной безопасности. Поверьте мне, большинство из зрителей, которые сели смотреть программу, до этого были уверены, что это про военную. Алена Сырова:

А человек военный у нас еще и ни слова не сказал. Геннадий Бровка:

Затем, кто за этим следит. Определено Конституцией Республики Беларусь, 107-я статья. Это Совет министров и Совет безопасности.

Кирилл Казаков:

Это понятно. Смотрите, во-первых, у нас в студии только один военный. А во-вторых, мы про военных еще не говорили. Смотрите, Концепция национальной безопасности, во-первых, как преподавателю, насколько изменится или вы уже пытаетесь менять некие постулаты именно этой концепции, возможно, какие-то своевременные изменения в вашем обучении курсантов Военной академии? В частности факультета внутренних войск. А второе, мы с вами на прошлой неделе встречались, тоже разговаривали, самый простой вопрос, который у народа возникает, Президент, когда рассказывал о Концепции национальной безопасности, поднял вопрос о народном ополчении. То есть для большинства это слова синонимы. КНБ = народное ополчение. Что меняется? И что такое народное ополчение? Нам, как людям не в погонах, бояться или не бояться? Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

О чем вы говорите, никто даже не подозревает и не увязывает эти вещи. Кирилл Казаков:

Может быть. Алена Сырова:

Кирилл увязал.

Олег Лемешевский, старший преподаватель факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:

Поставлю точку в этом вопросе. Про конференции и семинары вы не слышали. И про само формирование межведомственной комиссии Концепции национальной безопасности, потому что работают специалисты. А сейчас идет ток-шоу, период, когда это выставлено на всеобщее обозрение, и люди сейчас услышат и об этом узнают. Что сказать про военную составляющую Концепции национальной безопасности, мы видим, что с 1 января 2023 года уже несколько десятков учений наступательного характера были в Польше и в Прибалтике. Мы уже обговаривали про биологические лаборатории, которые практически возле нас и в других странах под эгидой США. Мы видим, что, вообще, анализируя Стратегию национальной безопасности США, там написано, что они – гарант мировой стабильности в случае пандемий и каких-либо заболеваний. Но их рекомендации всегда носят характер нанесения ущерба, потому что наше направление, по которому мы пошли, которое выбрал глава государства, совсем другое. И мы видим, что оно правильное. В Концепции национальной безопасности с военной сферы выделено три направления. Это вызовы, риски и угрозы. Для чего они?