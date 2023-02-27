«Это не нужно простым людям в принципе знать». Для чего обществу вникать в Концепцию национальной безопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас как раз вопрос на эту тему. «Существует вопрос информационной безопасности в условиях ведения информационно-психологических войн. Как защитить людей? Как готовить бойцов информационного фронта?» Это не мы, это народ пишет.

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Мы не затронули очень важный аспект – национальные интересы. Говорили об угрозах, рисках. Надо понимать, что Концепция обращает внимание на национальные интересы. Думаю, это очень важный элемент, который будет определять важность этой Концепции. Кирилл Казаков:

Вы говорите «национальный», мы говорим «национальный». Но мы заявляем о том, что живем в союзе с Россией. Она как коррелируется с российской концепцией или стратегией национальной безопасности? Алена Сырова, СТВ:

У нас же где-то тоже могут быть разные интересы. Кирилл Казаков:

Мы же часто говорим: у нас «Искандеры» стоят. Мы же понимаем, что эти «Искандеры» – наша безопасность. Геннадий Бровка:

Но мы суверенное государство.