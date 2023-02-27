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«Это не нужно простым людям в принципе знать». Для чего обществу вникать в Концепцию национальной безопасности?

27 февраля 2023 19:36
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Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас как раз вопрос на эту тему. «Существует вопрос информационной безопасности в условиях ведения информационно-психологических войн. Как защитить людей? Как готовить бойцов информационного фронта?» Это не мы, это народ пишет.  

«Это не нужно простым людям в принципе знать». Для чего обществу вникать в Концепцию национальной безопасности?-1

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:  
Мы не затронули очень важный аспект – национальные интересы. Говорили об угрозах, рисках. Надо понимать, что Концепция обращает внимание на национальные интересы. Думаю, это очень важный элемент, который будет определять важность этой Концепции.  

Кирилл Казаков: 
Вы говорите «национальный», мы говорим «национальный». Но мы заявляем о том, что живем в союзе с Россией. Она как коррелируется с российской концепцией или стратегией национальной безопасности?  

Алена Сырова, СТВ:  
У нас же где-то тоже могут быть разные интересы.  

Кирилл Казаков:  
Мы же часто говорим: у нас «Искандеры» стоят. Мы же понимаем, что эти «Искандеры» – наша безопасность.  

Геннадий Бровка:  
Но мы суверенное государство.  

«Это не нужно простым людям в принципе знать». Для чего обществу вникать в Концепцию национальной безопасности?-4

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
У нас же не только есть, допустим, концепция, стратегия Беларуси и России. Есть и Союзное государство. И там эти вопросы учтены и соприкасаются. Я хотел еще по индикаторам. Они нужны для оценки состояния нацбезопасности в определенных сферах для того, чтобы лица, принимающие решения, знали, какие решения принимать. Это не нужно простым людям в принципе знать. Они должны знать, какие угрозы, вызовы, риски есть.  

Кирилл Казаков:  
Люди потом на прием в исполнительную власть идут.  

Андрей Чернобай:  
Ничего страшного, пусть идут. Ложечку дегтя брошу в нашу хорошую бочку меда. Я знакомился с проектом Концепции по работе. Документ одолел, прочитал, осмыслил. И первая фраза, которую я произнес: «Очень сложно воспринимается». Я человек в меру образованный, как-то соприкасаюсь со сферой национальной безопасности. И мне приходилось возвращаться к каким-то моментам, перечитывать, понимать и углубляться. Если мы хотим, чтобы общество понимало свое место, роль в системе обеспечения национальной безопасности, на мой взгляд, надо немножко упростить. У нас есть время до утверждения.  

Кирилл Казаков:  
Я с вами соглашусь. Тем более что Президент косвенно об этом и сказал, когда сказал, что документ должен быть открыт. Наверняка это было сказано не просто так. Вот, смотрите, открытый документ, кто хочет, пускай читает? Нет. Наверняка должен понимать. Я об этом и пытаюсь говорить: что люди пытаются понять, что же такое Концепция национальной безопасности, с чем это едят, чего бояться. Услышали понятное словосочетание «народное ополчение» и связали с этим. И больше не смотрят ни на экономику, ни на биологию, ни на экологию. К сожалению или к счастью, я уже не знаю. Как народ убедить в том, что это нужно и каким-то образом это надо использовать?  

Иногда посылаешь человека на съемки, он уезжает снимать про стратегические запасы продовольствия. Ему говоришь: «Понимаешь, это заложено в Концепции национальной безопасности». Он говорит: «А зачем?» А потому, что у нас должно быть какое-то определенное количество еды на всякий случай. Правильно? Но ведь это же не все знают. Как это объяснить?  

«Это не нужно простым людям в принципе знать». Для чего обществу вникать в Концепцию национальной безопасности?-7

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:  
Это и надо простым языком говорить на ток-шоу, в передачах.  

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:  
Хорошо они жили, что даже не знают, что надо заложить в холодильник.  

Алена Сырова:  
Об этом и речь. И в принципе, мы говорим о том, что у нас вирусологами, политологами, сейчас военными аналитиками все стали в зависимости от тенденций.  

Кирилл Казаков:  
Еще в футбол все умеют играть и готовить.  

Алена Сырова:  
Ну конечно. Сейчас уже живем веселее.  

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# Национальная безопасность # общество # Кирилл Казаков # Геннадий Бровка # Алена Сырова # Андрей Чернобай # Александр Субботин # Александр Ивановский # Фотофакт

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