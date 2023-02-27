«Эта тенденция наблюдается примерно 500 лет». Могут ли белорусы зарубежья быть угрозой для страны?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Алена Сырова, СТВ:

Нам в чате написали, что к источнику угроз отнесено размывание национальной культурной идентичности белорусской диаспоры, использование белорусов зарубежья в деструктивных целях для оказания давления на Беларусь. Это новая тенденция после 2020 года? Насколько опасно? А я бы от себя еще добавила такой вопрос: если это новая тенденция после 2020-го, если это так, то почему мы это не предусмотрели в прежней Концепции?