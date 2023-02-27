«Эта тенденция наблюдается примерно 500 лет». Могут ли белорусы зарубежья быть угрозой для страны?
Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Алена Сырова, СТВ:
Нам в чате написали, что к источнику угроз отнесено размывание национальной культурной идентичности белорусской диаспоры, использование белорусов зарубежья в деструктивных целях для оказания давления на Беларусь. Это новая тенденция после 2020 года? Насколько опасно? А я бы от себя еще добавила такой вопрос: если это новая тенденция после 2020-го, если это так, то почему мы это не предусмотрели в прежней Концепции?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Если мы говорим о суверенитете, государственности белорусской, эта тенденция наблюдается примерно 500 лет. О чем говорят поляки. И вот эта борьба культурная за захват политических ценностей проявляется с разной интенсивностью: то меньше, то больше. Фактически в результате мы стали самостоятельными государствами. Поэтому духовные ценности. У россиян это нормативно заложено в документах. У нас там традиционные ценности, о них сказано.
Кирилл Казаков, СТВ:
Здесь именно белорусское зарубежье пытается захватить у нас власть. Я вот пример приведу. Последние выборы Майи Санду в Молдове. Когда провели исследование, кто как за нее голосовал, то в большинстве своем за Майю Санду, президента Молдовы, которая является гражданкой Румынии и ведет пронатовский курс этого государства, за нее в большинстве своем проголосовали именно за границей, те люди, которые уехали на заработки. А если бы голосовали те люди, которые живут в Молдове, в реальной ситуации страны, где она будет править, то она бы не выиграла. Это просто один из примеров того, насколько зарубежье может влиять на внутреннюю ситуацию.
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