«Работа большого количества людей». Как работает Концепция нацбезопасности и зачем она нужна?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Алена Сырова, СТВ:

Знаете, сегодня у главы государства обсуждали финансирование вооружений. И мне как-то вспомнилось, когда тоже было совещание, Президент собирал силовой блок. Говорили о перевооружении белорусской армии, о том, как нам в принципе выстраивать свою оборону. И он тогда сказал о том, что оказалось, что то, на что мы делали акценты в теории еще несколько лет назад, на практике, которую, к сожалению, мы видим прям у наших границ, не очень-то эффективно и не очень работает. Поэтому нам, говоря журналистским языком, нужно переверстываться. Насколько мы можем быть уверены, что те принципы, которые мы сейчас закладываем в эту новую Концепцию, не окажутся устаревшими? И нам ее, вот в 2024-м примем, а в 2025-м не придется ее менять?

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Мне повезло, я участвовал в разработке Концепции еще в Академии наук. Потом она проходила дальше многоэтапную подготовку. Участвовал в обновлении этой Концепции. Я хочу немножко не согласиться с вами. Дело в том, что Концепция вообще построена по-другому. Модель нашей безопасности национальной структурирует пространство по сферам и областям. Вот вы говорили про динамику – она есть во всех сферах: и в политической, и в экономической, и в экологической. И что изменилось? Во-первых, я бы сказал, что появились новые составляющие, о которых вы говорили, самые мощные. На чем основываются подходы? По нанесению ущерба нашей национальной безопасности. То есть какой уровень наносимого ущерба в той или иной сфере делается. Кроме того, я хочу сказать, что очень удачно была сформулирована сама Концепция, кстати, хочу обратить внимание, что в других государствах практического нет такого представления, потому что у нас введена целая система индикаторов по сферам политической, социальной, экономической и так далее. А динамику мы отслеживаем при помощи количественных оценок, как это изменяется. И при этом появляются новые вещи, возьмите ту же информационную сферу. Уже в 2010 году были задатки того, что появилось сейчас. Но, конечно, необычайное развитие того, что было. Поэтому появляются новые составляющие, допустим, в информационной сфере. Еще одна особенность, которую хотел бы отметить, что практически каждая составляющая проявляется в нескольких сферах. Особенно это показали события 2020 года, когда люди делали одни и те же заявления, действия. И они проявлялись и в политической, и в экономической, и в социальной сфере, и в военной сфере.

Кирилл Казаков:

Слушайте, это же даже известно на игре на бирже, когда политическое заявление обрушит акции. В данном случае тут все понятно, что это все взаимосвязано. Александр Ивановский:

Я про это и говорю, что сама по себе Концепция построена как системный инструмент, как система сфер деятельности, в которых присутствуют индикаторы. Их там где-то за 60, которые отслеживаются. И по состоянию этих индикаторов определяется приближение к устойчивости или неустойчивости государства. И здесь же определяется граница правовой толерантности. То есть заходят ли люди за эти пределы, наносят они ущерб экономике либо нет. По существу, если взять теорию управления, это граница устойчивости, которую нельзя пересекать. Алена Сырова:

А зачем тогда мы нашим партнерам-оппонентам рассказываем о том, на какие места нужно надавить, чтобы разрушить эту нашу устойчивость? Почему мы делаем это открыто?

Александр Ивановский:

Во-первых, практика показала, что нашу устойчивость не так просто разрушить, поэтому, как вы и сказали насчет искусственного интеллекта, у нас проблемы в ряде случаев с естественным. Я бы хотел обратить внимание на другое. Когда мы говорим об этой вещи, она у нас видится так. Первое – насыщение вычислительной техникой. Второе – поддержка принимаемых решений. И только следующий этап, когда это будет идти автоматически. Автоматически это делается только в том случае, когда запаса времени нет. И вообще вся концепция подчеркивает динамику развития общества. То есть сокращению времени отводимого на реакцию. И, грубо говоря, подготовка. Чтобы, как справедливо было отмечено, не быть таким умным, как моя жена после. Чтобы мы заранее наблюдали и могли прогнозировать развитие ситуации, понимаете? А для этого надо структурировать и подслеживать.