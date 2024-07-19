Содержит основные компоненты грудного молока – чем хороши детские смеси Волковысского ОАО «Беллакт»?

О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:

На данный момент у нас есть смесь Bellakt Premium – это высокоадаптированная смесь, которая содержит основные компоненты грудного молока. Мне хочется сказать, что заменить грудное молоко нельзя – это золотой стандарт вскармливания ребенка. Потому что только грудное молоко реагирует на состояние ребенка, время кормления, потребности ребенка в каких-либо витаминах, минералах, пребиотиках, пробиотиках. Ведь когда-то считалось – если кто постарше, как я, у меня двое детей, в роддоме молоко раньше стерилизовали. Считалось, что оно идеально стерильно – это не так. Грудное молоко содержит бифидобактерии – это живые организмы, которые помогают ребенку выращивать свои в желудке, кишечнике микроорганизмы. Оно содержит пребиотики, большое количество пальмитиновой кислоты, которая необходима для развития мозга ребенка. Поэтому компания «Беллакт» старается максимально приблизить свои смеси к составу грудного молока. Сейчас на рынке кроме смеси Bellakt Premium, есть смеси Bellakt Opti Active и Bellakt Immuno Active. Это отечественные смеси, которые впервые содержат идентичные олигосахаридам грудного молока. То есть это пребиотик, который был обнаружен в грудном молоке, получен путем синтетическим из лактозы – это сахар молока и введен в смеси на данном этапе. Кроме того, в смесях содержатся Омега-3, Омега-6 – кислоты, арахидоновая кислота, рыбий жир в виде DHA, докозагексаеновой кислоты, которые необходимы ребенку с самого рождения. Формируются клетки мозга, формируется кишечный тракт, зрение. В смеси добавлен лютеин.