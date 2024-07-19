Содержит основные компоненты грудного молока – чем хороши детские смеси Волковысского ОАО «Беллакт»?
О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:
На данный момент у нас есть смесь Bellakt Premium – это высокоадаптированная смесь, которая содержит основные компоненты грудного молока. Мне хочется сказать, что заменить грудное молоко нельзя – это золотой стандарт вскармливания ребенка. Потому что только грудное молоко реагирует на состояние ребенка, время кормления, потребности ребенка в каких-либо витаминах, минералах, пребиотиках, пробиотиках. Ведь когда-то считалось – если кто постарше, как я, у меня двое детей, в роддоме молоко раньше стерилизовали. Считалось, что оно идеально стерильно – это не так. Грудное молоко содержит бифидобактерии – это живые организмы, которые помогают ребенку выращивать свои в желудке, кишечнике микроорганизмы. Оно содержит пребиотики, большое количество пальмитиновой кислоты, которая необходима для развития мозга ребенка. Поэтому компания «Беллакт» старается максимально приблизить свои смеси к составу грудного молока.
Сейчас на рынке кроме смеси Bellakt Premium, есть смеси Bellakt Opti Active и Bellakt Immuno Active. Это отечественные смеси, которые впервые содержат идентичные олигосахаридам грудного молока. То есть это пребиотик, который был обнаружен в грудном молоке, получен путем синтетическим из лактозы – это сахар молока и введен в смеси на данном этапе. Кроме того, в смесях содержатся Омега-3, Омега-6 – кислоты, арахидоновая кислота, рыбий жир в виде DHA, докозагексаеновой кислоты, которые необходимы ребенку с самого рождения. Формируются клетки мозга, формируется кишечный тракт, зрение. В смеси добавлен лютеин.
Татьяна Новикова:
Что касается смесей для недоношенных детей, в нашем ассортименте есть смесь «Беллакт-ПРЕ». Сейчас на рынок выходит ее улучшенная формула «Беллакт-ПРЕ Актив», в которую введен молочный жир. В течение 50 лет было доказано, что наличие молочного жира в смеси не вредит ребенку. Поскольку грудное молоко, если мы будем разбираться с точки зрения животного мира – это животный жир, а не растительный. Поэтому смесь сейчас формируется – смесь масел на основе растительных жиров и молочного жира, что необходимо ребенку. Поэтому жирнокислотный, углеводный состав, грудное молоко содержит стопроцентную лактозу – это молочный сахар. Смеси «Беллакт» содержат 90 % лактозы и 10 % углевода мальтодекстрина, который необходим. Он получается из крахмала кукурузного, то есть неаллергенен, но у ребенка вызывает чувство насыщения. То есть периоды между кормлением можно увеличивать.
У нас смесь для детей весом от 1,5 килограмма. Для глубоко недоношенных детей нужны специальные смеси, они буквально капельками вводятся глубоко недоношенным детям. Это очень сложный продукт, для него нужно специальное маломощное оборудование, пока у нас его нет. Для детей, которые родились весом 1,5 килограмма и чуть ниже, может, 1,3 килограмма, наша смесь подходит вполне. Там повышенный белок, 30 % среднецепочечных триглицеридов в жировой части, потому что у недоношенных детей не развита лактаза – фермент. В нем увеличенное количество витаминов, минералов, пребиотиков. Витамины и минералы мы вносим в виде премиксов, то есть точно дозированное количество с учетом термических обработок. Если на упаковке мы видим пищевую ценность продукта, то до конца срока годности это количество сохраняется в смеси.
*На правах рекламы.
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