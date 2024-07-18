Бутина о покушении на Трампа: я думаю, что это Израиль – Палестина

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы рассматриваете в увеличительное стекло эту мировую элиту. И мы знаем прекрасно, что нет той подлости, на которую эта мировая элита не способна. Вы как отреагировали на покушение на Трампа? Что это могло быть в вашем понимании? Кто мог быть заинтересован? Понятно, мы никогда не ответим на этот вопрос. Про Кеннеди до сих пор никто ничего сказать не может. Но тем не менее, как это ощущаете?

Мария Бутина, депутат Государственной думы Российской Федерации:

Знаете, я думаю, что это ситуация Израиль – Палестина. Потому что Америка очень сильно вляпалась в проблему из-за того, что начала выбирать сторону. И Трамп, как вы помните, совершенно произраильский, его дочка принимала иудаизм, его зять Кушнер – еврей.

Григорий Азаренок:

С белорусскими корнями, кстати. У нас здесь черта оседлости была.

Мария Бутина:

Для меня все национальности равны. Но, рассматривая это с точки зрения политической ситуации в Америке, это она. Потому что все-таки и право Палестины на собственную государственность надо было признать. И началась вот эта вот разборка, и Америка влезла не в то. Это не их дело, это не их континент. Это не их право выбирать, что там должно быть. Америка там ни при чем. Как и, собственно говоря, в российско-украинском конфликте Америка ни при чем. Но они в это вляпались, влезли. Я помню, я делала как раз передачу какую-то, по-моему, по Обаме. И тогда Белый дом закидали куклами маленькими в красной краске в память о погибших детях Палестины. Поэтому я думаю, что это показатель серьезнейшей деградации американского общества. Причем обратите внимание. Если это сделали спецслужбы, это показывает, насколько деградировали спецслужбы. Если это сделали в обществе, вот эти общественные протестные настроения, и спецслужбы не смогли это предотвратить, это показывает и остроту отношений в обществе, и непрофессиональную работу спецслужб. Поэтому, как говорится, Хьюстон, у нас проблемы. И там реально проблемы. Общество расколото, оно накалено. Ведь они сколько его накачивали? Сначала Me Too, этим женским движением, потом все руководство Me Too село в конечном итоге в тюрьму за коррупцию. Потом BLM, все руководство BLM село за коррупцию. Маятник насилия нельзя постоянно раскачивать. Когда ты человека постоянно накачиваешь негативом, рано или поздно происходит взрыв. Он взрывается, и он больше не может, потому что вы его каждый раз наполняете, как шарик, негативом. В какой-то момент уже агрессия льется на кого угодно. Я вам как женщина могу сказать, кто-то тебя замучил, влил в тебя огромное количество негатива. И, бывает, рядом с тобой находится близкий, дорогой человек, и ты ненароком вспылишь, в сердцах что-то выскажешь, хотя он не виноват, но у тебя накипело. А теперь представьте, целое общество в Америке так накипело. У них есть такое понятие stuffed turkey. Это набитая индейка всякими приправами, пряностями и так далее. Это вот сейчас stuffed society, набитая вот этим всем. И в какой-то момент происходит... Мне кажется, мы только первые звоночки этого видим.

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