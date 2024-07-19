Эволюция детского питания прошла большой путь – как развивалось Волковысское ОАО «Беллакт»

О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:

Предприятие «Беллакт» уже в течение 55 лет выпускает продукцию детского питания. Строилось оно в 1970 году, как одно из четырех предприятий-близнецов в Советском Союзе. Из них только «Беллакт» остался предприятием, выпускающим детское питание и принадлежащим государству. Эволюция детского питания прошла большой путь. Начинали мы – «Малыш», «Малютка», смеси, которые содержали свекловичный сахар, муку. С 2000 годов мы полностью на данный момент сделали импортозамещение смесей, за исключением высокогидролизованных смесей для детей с аллергией тяжелой, аминокислотных смесей, лишь потому, что у нас одна производственная площадка. Одна линия, на которой сушатся смеси для здоровых детей, лечебно-профилактические и лечебные, но не высокогидролизованные. Потому что отсечь следы молока в смесях практически невозможно из-за того, что одна площадка. Высокогидролизованная смесь требует полного отсутствия следов молока.

*На правах рекламы.