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Эволюция детского питания прошла большой путь – как развивалось Волковысское ОАО «Беллакт»

19 июля 2024 20:18
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О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Предприятию «Беллакт» доверили кормить самых маленьких. Татьяна, расскажите, чем уникальна ваша продукция?

Эволюция детского питания прошла большой путь – как развивалось Волковысское ОАО «Беллакт»-1

Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:
Предприятие «Беллакт» уже в течение 55 лет выпускает продукцию детского питания. Строилось оно в 1970 году, как одно из четырех предприятий-близнецов в Советском Союзе. Из них только «Беллакт» остался предприятием, выпускающим детское питание и принадлежащим государству. Эволюция детского питания прошла большой путь. Начинали мы – «Малыш», «Малютка», смеси, которые содержали свекловичный сахар, муку. С 2000 годов мы полностью на данный момент сделали импортозамещение смесей, за исключением высокогидролизованных смесей для детей с аллергией тяжелой, аминокислотных смесей, лишь потому, что у нас одна производственная площадка. Одна линия, на которой сушатся смеси для здоровых детей, лечебно-профилактические и лечебные, но не высокогидролизованные. Потому что отсечь следы молока в смесях практически невозможно из-за того, что одна площадка. Высокогидролизованная смесь требует полного отсутствия следов молока.

*На правах рекламы.

Содержит основные компоненты грудного молока – чем хороши детские смеси Волковысского ОАО «Беллакт» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Наталья Надольская

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