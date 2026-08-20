В Вилейском районе продолжаются рейды безопасности на водоемах

Летний зной постепенно уходит, и уже не приходится искать спасения от изнуряющей жары у воды. Тем не менее отдых у водоемов остается популярным, а значит, вопросы безопасности по‑прежнему актуальны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейском районе не снижают бдительность: профилактические рейды на акваториях продолжаются. Ежедневно специалисты мониторят водоемы и береговую линию. Спасатели, сотрудники милиции и ОСВОД патрулируют места массового отдыха, уделяя особое внимание кемпингам и другим точкам, где традиционно собирается много людей. В ходе рейдов отдыхающим напоминают основные правила поведения на воде и у берега.

На Вилейском водохранилище мы уже во второй раз отдыхаем семьями, большой компанией, берем с собой сапы, дети и мы плаваем все в спасательных жилетах.

Анатолий Стреж, начальник Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

На территории Вилейского района имеется 13 обустроенных пляжей, где всегда обеспечено дежурство спасателей. В этих местах проводятся профилактические мероприятия, раздается наглядная изобразительная продукция, ну и напоминаются элементарные правила безопасного поведения как на берегу, так и на водных объектах.

Благодаря системной профилактической работе с начала купального сезона на местных водоемах не зафиксировано ни одного несчастного случая.