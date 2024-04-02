Клишевич: один из постулатов белорусской идеологии – справедливость

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Лукашенко в Гродно, а также поговорим о союзном единстве Беларуси и России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Один из постулатов белорусской идеологии – справедливость. Он уже четко выкристаллизовался в нашем обществе. И исторически, и на современном этапе, и политически – сегодня все хотят, чтобы к нему [гражданину Беларуси – прим. ред.] относились справедливо.

Ну разве справедливо, когда люди, уехавшие и финансирующие косвенно, много, мало, но участвующие в финансировании бюджета другого государства, причем недружественного нам, которое пытается сделать хуже нашему народу, чтобы они приезжали сюда и получали здесь те социальные блага, гарантии, которые финансируют люди, в отношении которых в государстве, в которых они живут, вводят санкции: работники МАЗА, БелАЗа, «Интеграла» и других предприятий, в том числе в моем округе. И разве это справедливо? Это естественно несправедливо, это противоестественно. И, конечно, порядок и справедливость тут должны быть наведены.

Президент как один из основных, главных идеологов справедливости, политики социальной справедливости, я уверен, он в этом вопросе порядок наведет. Это будет правильным, потому что так и должно быть. Это естественно для нас сегодня. Это соответствует нашей зарождающейся белорусской идеологии, потребностям каждого жителя страны, чтобы все было справедливо.

Платите. Никаких вопросов. Приезжайте. У нас достаточно много сегодня иностранцев, которые приезжают в Беларусь, чтобы зубик подлечить и трансплантацию произвести, и все что угодно за деньги. Куда эти деньги пойдут? В том числе на зарплату наших врачей.

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