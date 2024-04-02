Может ли институт брака претерпеть изменения? Белоруска поделилась мнением

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень часто можно услышать в общественных дискуссиях, что институт брака скоро будет не тот, что это закончится. Екатерина, на ваш взгляд, действительно близок конец института брака?

Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:

Согласна с вами, что близок конец, потому что, например, в западных странах даже есть у людей отдельные кровати свои. То есть люди в браке негостевом вместе живут, но у них своя комната и отдельные кровати. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Поверьте, не в западных. Алеся Лакина:

Это всегда. Михаил Свито:

Даже у нас.