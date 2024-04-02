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Может ли институт брака претерпеть изменения? Белоруска поделилась мнением

02 апреля 2024 19:49
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Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень часто можно услышать в общественных дискуссиях, что институт брака скоро будет не тот, что это закончится. Екатерина, на ваш взгляд, действительно близок конец института брака?

Может ли институт брака претерпеть изменения? Белоруска поделилась мнением-1

Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:
Согласна с вами, что близок конец, потому что, например, в западных странах даже есть у людей отдельные кровати свои. То есть люди в браке негостевом вместе живут, но у них своя комната и отдельные кровати.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Поверьте, не в западных.

Алеся Лакина:
Это всегда.

Михаил Свито:
Даже у нас.

Может ли институт брака претерпеть изменения? Белоруска поделилась мнением-4

Екатерина Легкая:
У нас тоже, но именно в западных странах сейчас это развито больше.

Алеся Лакина:
Сейчас или всегда это было?

Екатерина Легкая:
Всегда это было развито больше, чем у нас, например. У нас в основном готовы люди делить быт, вместе спать, также вместе ругаться и ссориться.

«Штамп в паспорте». В чем плюсы классической формы брака – подробнее здесь.

# Брак и семья # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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