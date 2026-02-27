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Мемориальную доску в честь Агадила Сухомбаева открыли в Гродно

27 февраля 2026 07:22
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Помнить подвиг героя. В средней школе № 16 Гродно открыли мемориальную доску в честь Агадила Сухомбаева – героя Великой Отечественной войны, чье имя учреждение носит с 2022 года. Уроженец Казахстана – он самоотверженно участвовал в освобождении областного центра и повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальную доску в честь Агадила Сухомбаева открыли в Гродно-2

За этот героический поступок Агадил Сухомбаев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Память о великом солдате увековечена не только в названии школы, но и в имени пионерской дружины. В каждом учебном классе размещен его портрет, регулярно проводятся минуты памяти. Кроме того, рядом с мемориальной доской установлен QR-код: любой прохожий может навести на него камеру телефона и узнать интересные факты из жизни героя.

Мемориальную доску в честь Агадила Сухомбаева открыли в Гродно-4

Кира Иванова, учащаяся средней школы №16 имени А.Сухомбаева Гродно:
Мы чтим память этого героя. Наша школа расположена на улице имени Сухомбаева. Наша школа названа именем Сухомбаева. Пионерская дружина в школе. Мы рассказываем младшему поколению о его подвиге. И делаем все возможное, чтобы это не забывалось.

Мемориальную доску в честь Агадила Сухомбаева открыли в Гродно-6

Оксана Микула, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №16 имени А.Сухомбаева Гродно:
История жизни и подвига Агадила Сухомбаева стала объектом для изучения учащимися в рамках подготовки к творческим конкурсам, к научно-практическим конференциям. Успешно были реализованы проекты по созданию веб-сайта «Эхо войны в пионерских сердцах».

Подвиг Агадила Сухомбаева призван служить ярким примером для воспитания патриотизма у молодежи. Уже в мае учащиеся школы начнут нести почетную вахту памяти у мемориальной доски.

# Великая Отечественная война

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