«Штамп в паспорте». В чём плюсы классической формы брака?

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Есть понятие стереотипного, традиционного брака. Там, где есть штамп в паспорте, муж, жена, белое платье, белая фата. Как вы считаете, это уже отходит на задний план в XXI веке или, наоборот, может, даже у молодых людей больше запрос скрепить себя узами традиционного семейного брака? Как считаете, Елена?
Елена Козлова, энерголог:
Я с точки зрения энергии могу сказать, что, например, лично для меня брак – это когда юридически оформленные отношения. Тогда с точки зрения энергии, так как мы все равно живем в системном обществе и принадлежим системе, образуется ячейка – то, что мы называем семьей. Тогда уже между этими двумя людьми образуется их общий эгрегор – то, что многие называют специалисты. То есть формируется общее энергетическое поле, в котором они начинают вместе проживать либо за которое они отвечают, напитывая его.
Может ли быть брак гостевым в таком случае? Наверное, да, если это устраивает одну и вторую сторону. Если же какая-то сторона будет против либо будет наступать себе на горло, идя на какие-то компромиссы, то, скорее всего, этот человек будет тратить свою энергию напрасно. Он будет несчастлив, что в конечном итоге накопится, выльется в какие-то ссоры, недопонимание, недосказанность и может привести к распаду брака. Если же это для обоих супругов будет приемлемо, и они смогут поддерживать длительное время такие отношения, почему бы и нет?
Может ли институт брака претерпеть изменения? Белоруска поделилась мнением – подробнее здесь.