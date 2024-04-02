«Штамп в паспорте». В чём плюсы классической формы брака?

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Есть понятие стереотипного, традиционного брака. Там, где есть штамп в паспорте, муж, жена, белое платье, белая фата. Как вы считаете, это уже отходит на задний план в XXI веке или, наоборот, может, даже у молодых людей больше запрос скрепить себя узами традиционного семейного брака? Как считаете, Елена?