Пустовой: Беларусь переходит в высшую лигу государств планеты

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы переходим в высшую лигу. И это фраза вовсе не из-за эйфории от сегодняшней хоккейной игры и это определение навеяно не вчерашними разборами полетов. В целом наша страна переходит в высшую лигу государств. Вот сейчас начнется критика, недовольства и скептицизм. Особенно со стороны тех, кто не верит в нашу модель развития. Сочувствую. Даже пластырь к этой ране не приложить. Потасканный, испачканный он, как и все европейское существование у большой части западноориентированных белорусов. С моей стороны нет никакого злорадства. Все-таки по одним с вами ухоженным улицам ходили. Я просто о действительности. Вы выбрали свой путь. А мы отстояли свой – ухоженных улиц.
Евгений Пустовой:
Только вдумайтесь. Те, кого вы хотели смести, уничтожить, создали возможность репатриации для блудных детей страны. Но для этого надо прибраться в своей душе, вытряхнуть закостенелые обиды и выбросить утопичные идеи. В стране период субботников, чтобы в чистоте встретить праздники, надо навести генеральную уборку внутри себя, чтобы принять и оценить красоту окружающей среды Беларуси.
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Евгений Пустовой:
Президент это сказал встречаясь с правительственной делегацией из Пензы. Гости из Приволжья часто приезжают в нашу страну в апрельские дни. Дни единения наших народов. Директивно нельзя сблизить людей. На бумаге отразили лишь то, что в наших сердцах. Понятное дело даже близнецы – другие люди. Самые близкие народы и подавно. Но ближе нет никого. У нас даже были территориальные споры. Ну так, европейские народы всю жизнь воевали. Сначала герцоги, а затем императоры. Вот какие они все просвященные и интеллигентные. А именно показательно воспитанные являются самыми страшными людьми. Свое дно они прикрывают манерами. Но это им не помешало создать союз, фундаментом которого стали единые рынки угля и стали.
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