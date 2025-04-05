Пустовой: Беларусь переходит в высшую лигу государств планеты

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы переходим в высшую лигу. И это фраза вовсе не из-за эйфории от сегодняшней хоккейной игры и это определение навеяно не вчерашними разборами полетов. В целом наша страна переходит в высшую лигу государств. Вот сейчас начнется критика, недовольства и скептицизм. Особенно со стороны тех, кто не верит в нашу модель развития. Сочувствую. Даже пластырь к этой ране не приложить. Потасканный, испачканный он, как и все европейское существование у большой части западноориентированных белорусов. С моей стороны нет никакого злорадства. Все-таки по одним с вами ухоженным улицам ходили. Я просто о действительности. Вы выбрали свой путь. А мы отстояли свой – ухоженных улиц.

Евгений Пустовой:

Только вдумайтесь. Те, кого вы хотели смести, уничтожить, создали возможность репатриации для блудных детей страны. Но для этого надо прибраться в своей душе, вытряхнуть закостенелые обиды и выбросить утопичные идеи. В стране период субботников, чтобы в чистоте встретить праздники, надо навести генеральную уборку внутри себя, чтобы принять и оценить красоту окружающей среды Беларуси. Пензенская область планирует закупить 60 новых автобусов МАЗ