Почему результаты в спорте не всегда соответствуют вложениям – объяснил Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот мы любим наблюдать за критикой власти: Правительства, Администрации Президента. А насколько мы сами самокритичны к себе? Об этом на неделе Президент спросил у спортсменов. Спорт – игра. Побеждают сильнейшие. Но ведь в советском спорте побеждали не имея такой-то инфраструктуры. Разве хоккеисты «красной машины» в детстве тренировались в таких теплично-ледовых условиях? Брестские гандболисты брали свои виктории до строительства «Виктории» – спортивного гандбольного дворца, тренировки проходили на жестком асфальте.

Евгений Пустовой:

В любом райцентре есть не просто уголок, примечательная спортивная локация. А с любой точки страны надо не больше часа, чтобы добраться до ледовой коробки. А все это нагрузка на бюджет. Это сейчас мы привыкли к многофункциональным ФОКам и бассейнам прямо в школе, а ведь в самом пути строительства государства были предложения спорт коммерциализировать, а общественную физкультуру – забыть. Лукашенко: если бы мы пошли западным путём, сегодня спорта в стране бы не было

Евгений Пустовой:

Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. Каждый «снежный снайпер», «кожаный мяч» – это же еще и фестиваль счастливого детства. Но радостные эмоции должны вырасти к долгожданным результатам. Или может время не то? Общественная цикличность «в заняпадзе», отсюда и медленное желание белорусов к созданию семей и рождению детей, нет у нации ориентировки на жизнь? Нега и комфорт вместо людей-бойцов растит клиентов для психологов. Некоторые игроки дольше времени проводят в бьюти-центрах, чем на спортивном поле. Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег