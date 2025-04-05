Почему результаты в спорте не всегда соответствуют вложениям – объяснил Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вот мы любим наблюдать за критикой власти: Правительства, Администрации Президента. А насколько мы сами самокритичны к себе? Об этом на неделе Президент спросил у спортсменов. Спорт – игра. Побеждают сильнейшие. Но ведь в советском спорте побеждали не имея такой-то инфраструктуры. Разве хоккеисты «красной машины» в детстве тренировались в таких теплично-ледовых условиях? Брестские гандболисты брали свои виктории до строительства «Виктории» – спортивного гандбольного дворца, тренировки проходили на жестком асфальте.
Евгений Пустовой:
В любом райцентре есть не просто уголок, примечательная спортивная локация. А с любой точки страны надо не больше часа, чтобы добраться до ледовой коробки. А все это нагрузка на бюджет. Это сейчас мы привыкли к многофункциональным ФОКам и бассейнам прямо в школе, а ведь в самом пути строительства государства были предложения спорт коммерциализировать, а общественную физкультуру – забыть.
Лукашенко: если бы мы пошли западным путём, сегодня спорта в стране бы не было
Евгений Пустовой:
Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. Каждый «снежный снайпер», «кожаный мяч» – это же еще и фестиваль счастливого детства. Но радостные эмоции должны вырасти к долгожданным результатам. Или может время не то? Общественная цикличность «в заняпадзе», отсюда и медленное желание белорусов к созданию семей и рождению детей, нет у нации ориентировки на жизнь? Нега и комфорт вместо людей-бойцов растит клиентов для психологов. Некоторые игроки дольше времени проводят в бьюти-центрах, чем на спортивном поле.
Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег
Евгений Пустовой:
Спорт – это и большая политика: международное признание и уважение, а к тому же атлетическая известность делает белорусские товары узнаваемыми. Спорт – это еще и самый лучший допинг единения: круто чувствовать себя причастным к стране-победительнице. Спорт – это идеальная сфера для формирования правильных привычек у молодежи. Успехи в спорте тянут за собой развитие физкультуры, а та повышает здоровье нации. Спорт – это еще и бизнес. Спорт – прекрасные инвестиции государственных вливаний. Но иногда депозитарий дает сбой. Результаты не те.
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