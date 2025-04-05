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Помощь с доставкой на дом – в Беларуси повышают доступность медицины на селе

05 апреля 2025 17:41
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Помощь с доставкой на дом. В Беларуси повышают доступность медицины на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убедились в этом жители Звезды Лепельского района.

Помощь с доставкой на дом – в Беларуси повышают доступность медицины на селе-2

Населяют деревню всего несколько десятков человек. До ближайшего города – считай, больницы – два раза в сутки ходит автобус. Но теперь подстраиваться под расписание нет нужды. Помощь к местным жителям приходит сама: в районе курсирует многофункциональный ФАП.

Помощь с доставкой на дом – в Беларуси повышают доступность медицины на селе-4

Оксана Клавович, заведующая поликлиникой Лепельской центральной районной больницы:
На базе передвижного медицинского комплекса выполняется электрокардиография, измерение антропометрических данных пациента, измерение артериального давления, внутриглазного давления, определение уровня глюкозы крови.

ФАП в деревне в прямом смысле – вопрос жизни и смерти. Приезда фельдшерско-акушерского пункта ждут все жители без исключения. График его работы составляется ежемесячно. В среднем пройти обследование можно один раз в две недели. Кроме прочего, это повод встретиться с односельчанами. Их поименно знает Герман Плиговка – главный на Лепельском ФАПе тоже из этих краев.

Помощь с доставкой на дом – в Беларуси повышают доступность медицины на селе-6

Герман Плиговка, помощник врача передвижного фельдшерско-акушерского пункта:
Преимущество передвижного ФАПа, что не всегда люди пожилого возраста могут добраться до больницы, до поликлиники. То, что не создаются очереди в поликлинике. А здесь очень все мобильно. То есть здесь все за одну секунду они проходят.

Надежда Кривец:
Врач наш, который приезжает, фельдшер, это наш. Отсюда он. Хороший. Мы его все любим.

Помощь с доставкой на дом – в Беларуси повышают доступность медицины на селе-8

Доступность медицины на селе – то, на что неоднократно акцентировал внимание глава государства. К вопросу оптимизации ФАПов Александр Лукашенко потребовал подходить взвешенно и в первую очередь, ориентируясь на интересы людей.

# Здравоохранение Беларуси # Медицина

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