Помощь с доставкой на дом. В Беларуси повышают доступность медицины на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убедились в этом жители Звезды Лепельского района.

Населяют деревню всего несколько десятков человек. До ближайшего города – считай, больницы – два раза в сутки ходит автобус. Но теперь подстраиваться под расписание нет нужды. Помощь к местным жителям приходит сама: в районе курсирует многофункциональный ФАП.

ФАП в деревне в прямом смысле – вопрос жизни и смерти. Приезда фельдшерско-акушерского пункта ждут все жители без исключения. График его работы составляется ежемесячно. В среднем пройти обследование можно один раз в две недели. Кроме прочего, это повод встретиться с односельчанами. Их поименно знает Герман Плиговка – главный на Лепельском ФАПе тоже из этих краев.

Герман Плиговка, помощник врача передвижного фельдшерско-акушерского пункта:

Преимущество передвижного ФАПа, что не всегда люди пожилого возраста могут добраться до больницы, до поликлиники. То, что не создаются очереди в поликлинике. А здесь очень все мобильно. То есть здесь все за одну секунду они проходят.

Надежда Кривец:

Врач наш, который приезжает, фельдшер, это наш. Отсюда он. Хороший. Мы его все любим.