Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Захмурилось небо, выпал апрельский снег. Плачет природа, скоро Христа будут убивать. Сгущаются переговорные тучи, становится ясно, что несчастных Россию и Украину никто не оставит в покое. Призрачный шанс на мир становится все более прозрачным. На планету вернулись так называемые тарифы, пошлины, эмбарго. Все вооружаются. Батька на льду. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Почему так важен сейчас этот самый хоккей? Хотя Президент не переставал заниматься этой самой мужской игрой в мире никогда. Батька постоянно демонстрирует и друзьям, и недругам, что находится в абсолютном расцвете политической, физической, моральной формы. И это особенно наглядно, особенно выпукло на фоне дементных клептократов и дегенератов из Европы. И это видит, чувствует, это понимает и любит наш народ. Ну вы просто сравните. Вот король Великобритании. Вокруг дома Вюнсдорф ведь уже столетие вьется орел строгости, выдержанности, высшей аристократии. Все пустая ложь. Реальность на экране.

Григорий Азаренок:

А вот лидер местной либерально-демократической партии скачет на соревнованиях по хобби-хорсингу. Но отребье же. Дегенераты, пустышки, пустодушные, гнилые. И это сейчас средоточие всех наших врагов. Так называемое глубинное государство из Белого дома переехало в Лондон. Там сейчас плетутся мировые интриги, там замышляют новые убийства, разрушения и разорения. Вот этот шлак, вот эта криль. Но думаю я сейчас о другом. Где все певцы поэм экстаза глобализации? Где все эти люди, которые десятилетиями сидели у нас, в России, в Украине, и рассказывали о том, что новый мир, основанный на свободной торговле, коммуникациях, взаимообмене, разделении труда, это неизбежно, как восход солнца. И только мы, сиволапые, никак понять того не можем, сохраняем собственную промышленность, которую давно пора пустить с молотка и красиво жить за евро, доллары, тугрики, шекели и эфимки.