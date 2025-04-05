«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области

Республиканский каравай – дело общее, тут каждый регион вносит свой вклад. И все же место конкуренции и желанию показать достойный результат есть и здесь. Поэтому каждая область внедряет свои современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сев с ювелирной точностью. Весенняя аграрная кампания в хозяйствах Беларуси проходит с применением умных технологий. Аграрии Брестского региона запускают пилотный проект по точному земледелию. На помощь сельхозпроизводителям придут беспилотники.

В 30 хозяйствах уже активно используют в работе гаджет-системы. Около 80 % сельскохозяйственной техники оборудованы системой GPS-навигации, которая установлена на энергонасыщенных тракторах. Руководитель без труда сможет отследить путь перемещения механизатора. Пилотные хозяйства для участия в проекте по точному земледелию выбирают с учетом пожеланий. Предприятие «Остромечево» – лидер по применению инноваций. Сегодня здесь оцифровали все сельскохозяйственные угодья. Каждое поле у главного агронома как на ладони. Умная технология подскажет, стоит ли высевать ту или иную культуру, определит температуру почвы. Как следствие – экономия топлива и удобрений.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Уже все в цифровом виде по каждому полю, по каждой агрооперации. С учетом затрат агрооперации на каждое поле, на каждый клочок земли мы уже можем посчитать какие-то данные и что там не стоит делать на следующий год. И тоже можно видеть более подробную информацию. Также ведется, естественно, учет температурных данных, потому что в нашем хозяйстве установлена своя метеостанция. Соответственно, ведется с накоплением учет осадков.

Дмитрий Шабанов, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Водит трактор ровно, есть возможность посмотреть за агрегатом, забило – не забило. Хорошая система, вопросов никаких нет. Гектары считает, то есть за смену можно узнать, сколько гектаров уже отработал.

Важный элемент посевной – энергоэффективная техника. Применяют систему параллельного вождения. Трактор двигается по заранее спланированному маршруту. Это позволяет обработать поле в разы быстрее. При этом сэкономить на топливе. Некоторые сеялки в хозяйстве оборудованы системой автоматического отключения, что позволяет избежать перекрестного сева.