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«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области

05 апреля 2025 18:35
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Республиканский каравай – дело общее, тут каждый регион вносит свой вклад. И все же место конкуренции и желанию показать достойный результат есть и здесь. Поэтому каждая область внедряет свои современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сев с ювелирной точностью. Весенняя аграрная кампания в хозяйствах Беларуси проходит с применением умных технологий. Аграрии Брестского региона запускают пилотный проект по точному земледелию. На помощь сельхозпроизводителям придут беспилотники.

«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области-2

В 30 хозяйствах уже активно используют в работе гаджет-системы. Около 80 % сельскохозяйственной техники оборудованы системой GPS-навигации, которая установлена на энергонасыщенных тракторах. Руководитель без труда сможет отследить путь перемещения механизатора. Пилотные хозяйства для участия в проекте по точному земледелию выбирают с учетом пожеланий.

Предприятие «Остромечево» – лидер по применению инноваций. Сегодня здесь оцифровали все сельскохозяйственные угодья. Каждое поле у главного агронома как на ладони. Умная технология подскажет, стоит ли высевать ту или иную культуру, определит температуру почвы. Как следствие – экономия топлива и удобрений.

«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области-4

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:
Уже все в цифровом виде по каждому полю, по каждой агрооперации. С учетом затрат агрооперации на каждое поле, на каждый клочок земли мы уже можем посчитать какие-то данные и что там не стоит делать на следующий год. И тоже можно видеть более подробную информацию. Также ведется, естественно, учет температурных данных, потому что в нашем хозяйстве установлена своя метеостанция. Соответственно, ведется с накоплением учет осадков.

«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области-6

Дмитрий Шабанов, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:
Водит трактор ровно, есть возможность посмотреть за агрегатом, забило – не забило. Хорошая система, вопросов никаких нет. Гектары считает, то есть за смену можно узнать, сколько гектаров уже отработал.

«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области-8

Важный элемент посевной – энергоэффективная техника. Применяют систему параллельного вождения. Трактор двигается по заранее спланированному маршруту. Это позволяет обработать поле в разы быстрее. При этом сэкономить на топливе. Некоторые сеялки в хозяйстве оборудованы системой автоматического отключения, что позволяет избежать перекрестного сева.

«Всё в цифровом виде». Пилотный проект по точному земледелию тестируют в Брестской области-10

Роман Кравчук:
При перекрестном севе выходил очень большой расход семян. Теперь у нас некоторые сеялки оборудованы автоматическим отключением, то есть уже проблем таких нет. Столбы обсевать, особенно на полях, есть у нас по 100 столбов, уже перекрестного сева у нас зерновых культур не бывает. К этому надо стремиться, к этому надо идти. За этим будущее.

Внедрение современных технологий позволяет максимально оперативно завершить работы в полях. Уже на финише сев ранних яровых зерновых культур. Отдельные хозяйства опустили в почву семена сахарной свеклы и кукурузы.

# Посевная кампания

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