Международный турнир по теннису на Кубок посольства России проходит в Минске

Минск стал центром притяжения для участников II Международного турнира по теннису на Кубок посольства России. Спортивное мероприятие посвящено Дню единения народов России и Беларуси. На кортах Дворца тенниса развернулись захватывающие баталии между 16 парами теннисистов: по восемь от российской и белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе участников общественные деятели, политики, представители бизнеса, что подчеркивает значимость мероприятия как площадки для укрепления двусторонних связей. Специальными гостями турнира стали звезды мирового спорта: российская теннисистка Анастасия Мыскина, победительница турнира Большого шлема, и белорусский теннисист Илья Ивашко, обладатель титула турнира ATP.

Анастасия Мыскина, теннисистка, заслуженный мастер спорта России:

Я очень польщена, что меня пригласили на этот праздник, разделить его между двумя нашими странами. Это прекрасно, спасибо большое. Я всегда люблю, когда много детей, и мне кажется, это очень важно, чтобы дети приобщались, и смотрели, и узнавали своих героев-спортсменов, и тех, кто когда-то играл. Это очень здорово. Мне кажется, это прекрасный день, который дети провели вместе с нами. Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Основная цель – показать единение наших народов непосредственно на корте, напомнить о звездах, которые у нас есть и которыми мы должны гордиться.

Турнир проводится под эгидой посольства России и призван символизировать нерушимую дружбу и культурную близость двух братских народов. Партнером соревнований стало одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны – Беларусбанк. Представители банка не только внесли вклад в организацию и проведение турнира. Они выставили свою команду для участия в турнире, демонстрируя свой спортивный дух и подтверждая приверженность ценностям здорового образа жизни.

Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Беларусбанк уже много лет поддерживает спорт в рамках партнерских проектов. Исторически спорт – большая объединяющая сила, которая позволяет поддерживать международные отношения, развивать дружеские отношения между странами. Поддержав данный турнир, который пронизан духом единства, мы показываем, насколько крепки интеграционные связи во всех сферах нашей жизни. Ну и, конечно, мы выставили свою команду для участия в этом турнире.