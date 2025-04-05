Пустовой: Запад выбирает себе идеи, которые ни к чему не обязывают – это для них свобода и демократия

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А теперь, когда бизнесмен Трамп пытается ослабить зону евро и растащить европейское производства по американских штатам, что будет цементировать Европу? Христианство? Да вряд ли. Они ведь его использовали в качестве института легитимизации крестовых подходов. Сейчас у них другой кумир – западные ценности. И с ними они снова идут в бой.

Евгений Пустовой:

Говорят, ничто так не объединяет, как совместная битва за жизнь. Политика, безопасность, экономика – все это было потом. Сначала была единая вера. Источник государственного формирования для славянских племен – это днепровская купель. Православие нас создало такими, какие мы сейчас. И это не педалирование вероисповедания – это факт. Именно политические перипетии создали католицизм, который и сформировал Рим – западную цивилизацию. Теперь западная цивилизация выбирает себе идеи, которые ни к чему не обязывают – жизнь на лайте. Это и называется свобода и демократия. А наша цивилизация остается в целом верна идеалам Византии – нравственности. Вот поэтому всегда будет эта конкуренция. Между Союзным государством и ЕС. Между нами и ними.