Пустовой: Запад выбирает себе идеи, которые ни к чему не обязывают – это для них свобода и демократия

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А теперь, когда бизнесмен Трамп пытается ослабить зону евро и растащить европейское производства по американских штатам, что будет цементировать Европу? Христианство? Да вряд ли. Они ведь его использовали в качестве института легитимизации крестовых подходов. Сейчас у них другой кумир – западные ценности. И с ними они снова идут в бой.
Евгений Пустовой:
Говорят, ничто так не объединяет, как совместная битва за жизнь. Политика, безопасность, экономика – все это было потом. Сначала была единая вера. Источник государственного формирования для славянских племен – это днепровская купель. Православие нас создало такими, какие мы сейчас. И это не педалирование вероисповедания – это факт. Именно политические перипетии создали католицизм, который и сформировал Рим – западную цивилизацию. Теперь западная цивилизация выбирает себе идеи, которые ни к чему не обязывают – жизнь на лайте. Это и называется свобода и демократия. А наша цивилизация остается в целом верна идеалам Византии – нравственности. Вот поэтому всегда будет эта конкуренция. Между Союзным государством и ЕС. Между нами и ними.
Евгений Пустовой:
А еще в нашем обществе будут люди, купленные идеалами западной цивилизации. Те самые невероятные или рассерженные горожане. В этом и есть причина тех, кто всегда будет топить против Союзного государства, наших праздников, нашей сакральной географии. Вот шутка-то. Мы-то их торговые центры повторили и даже праздники. От Хэллоуина до Ирландского Патрика, а они нас вряд ли смогут повторить. Но стали ли мы от обилия с западным мышлением лучше себя чувствовать? Нет. Поиски себя продолжаются. Потому что их комфортное существование, цивилизация потребителей превращается в цивилизацию деградации. Нет, софты они умеют писать пока, а вот сонеты и сонаты – уже нет. Они даже кино снимать могут только про квир-людей, а мы – про героев.
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