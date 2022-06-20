«От штата половина только есть». Мариупольский драмтеатр возобновляет свою деятельность
30 лет насильственной украинизации, уничтожение всего русского, тотальные запреты – все это и привело Украину к нынешнему конфликту. Война в Донбассе началась именно из-за запрета постмайданной властью русского языка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, придя к власти, сразу свернул искусственную национализацию общества, что и сохранило в Беларуси межнациональный и межконфессиональный мир.
Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».
Игорь Солонин, исполняющий обязанности директора мариупольского театра:
Набран штат из работников, которые были до начала операции. Сейчас они тоже все оформлены, единственное: от штата половина только есть, вторая половина на связи, многие пишут из-за рубежа. Они хотят приехать. Пока проблемы с логистикой, но мы их всех оформляем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас сюда вернулась русская классика, репетируют Чехова. Последний год было все запрещено и тотально украинизировано. Мы видим, к чему это все привело. Вот она, тотальная национализация. Вот оно – змагарство, национализм, вот они – майданы. Все это мы сейчас можем наблюдать. Но Чехов возвращается и будет лечить израненную украинскую душу.
В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков. Подробнее здесь.