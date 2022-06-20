«От штата половина только есть». Мариупольский драмтеатр возобновляет свою деятельность

30 лет насильственной украинизации, уничтожение всего русского, тотальные запреты – все это и привело Украину к нынешнему конфликту. Война в Донбассе началась именно из-за запрета постмайданной властью русского языка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, придя к власти, сразу свернул искусственную национализацию общества, что и сохранило в Беларуси межнациональный и межконфессиональный мир.