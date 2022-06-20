Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков

30 лет насильственной украинизации, уничтожение всего русского, тотальные запреты – все это и привело Украину к нынешнему конфликту. Война в Донбассе началась именно из-за запрета постмайданной властью русского языка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, придя к власти, сразу свернул искусственную национализацию общества, что и сохранило в Беларуси межнациональный и межконфессиональный мир. Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Григорий Азаренок, СТВ:

Это здание мариупольской филармонии, сюда сейчас переехал и мариупольский драматический театр. Там действительно разворачивались драматические события, там «Азов» устроил свою базу. Сейчас здание постепенно восстанавливают, хотя тут повсюду развал, разруха. Это же все места Гражданской войны в России. Красный Лиман, Мариуполь. Все события «Хождения по мукам», «Белой гвардии» происходили здесь. Григорий Азаренок:

Что ставите сейчас и что репетируете?

Людмила Хлыбова, ассистент режиссера мариупольского театра:

Мы ставим сейчас водевиль Антона Павловича Чехова. Это «Предложение», «Юбилей» и «Медведь». Григорий Азаренок:

Как вы думаете, люди, которые раньше были вынуждены смотреть украинские пьесы, спектакли, обрадуются возвращению Чехова, Пушкина, русской культуры?

Людмила Хлыбова:

Это радость для нас всех, как для актеров, так и зрителей. Вы не представляете, какая радость! Когда последний год изъяли из репертуара русскую классику, русские спектакли, для нас это было очень болезненно, для всех – и для зрителей, и для актеров. Григорий Азаренок:

В эти времена что помогало людям оставаться собой, когда была насильственная украинизация и ориентирование всего народа на Запад?