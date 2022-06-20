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Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков

20 июня 2022 16:42
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30 лет насильственной украинизации, уничтожение всего русского, тотальные запреты – все это и привело Украину к нынешнему конфликту. Война в Донбассе началась именно из-за запрета постмайданной властью русского языка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, придя к власти, сразу свернул искусственную национализацию общества, что и сохранило в Беларуси межнациональный и межконфессиональный мир.

Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков-1

Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков-3

Григорий Азаренок, СТВ:  
Это здание мариупольской филармонии, сюда сейчас переехал и мариупольский драматический театр. Там действительно разворачивались драматические события, там «Азов» устроил свою базу. Сейчас здание постепенно восстанавливают, хотя тут повсюду развал, разруха. Это же все места Гражданской войны в России. Красный Лиман, Мариуполь. Все события «Хождения по мукам», «Белой гвардии» происходили здесь.

Григорий Азаренок:
Что ставите сейчас и что репетируете?

Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков-6

Людмила Хлыбова, ассистент режиссера мариупольского театра:
Мы ставим сейчас водевиль Антона Павловича Чехова. Это «Предложение», «Юбилей» и «Медведь».

Григорий Азаренок:
Как вы думаете, люди, которые раньше были вынуждены смотреть украинские пьесы, спектакли, обрадуются возвращению Чехова, Пушкина, русской культуры?

Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков-9

Людмила Хлыбова:
Это радость для нас всех, как для актеров, так и зрителей. Вы не представляете, какая радость! Когда последний год изъяли из репертуара русскую классику, русские спектакли, для нас это было очень болезненно, для всех – и для зрителей, и для актеров.

Григорий Азаренок:
В эти времена что помогало людям оставаться собой, когда была насильственная украинизация и ориентирование всего народа на Запад?

Чехов вернулся в Мариуполь. В разрушенном драмтеатре поставят спектакли по произведениям русских классиков-12

Людмила Хлыбова:
Если бы не было такого тотального усиленного нагнетения на украинский язык, такого отношения не было бы. Потому что мы все дружны, едины, мы славяне. И русский, и украинский языки переплетаются, мы постоянно этим пользуемся. Но когда идет насильственное перекрашивание, естественно, отторжение неискренно идет. Оно не входит в русло, как родниковая вода, как песни украинские.

Григорий Азаренок:
Они изгоняли все русское, а как теперь будет? Вы, наверное, запретите Шевченко, Лесю Украинку?

Людмила Хлыбова:
Нет, это неправильный ход, неправильный, так же как и сносить памятники. Это история. Это, как русская коса, переплетено воедино. Это искусство, история. Нельзя этого делать. Человек сам должен выбирать, что ему близко к душе, сердцу.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Хлыбова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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