КГБ: с 2020 года в дестабилизацию ситуации в Беларуси вложили 130 млн долларов

Новости Беларуси. Информационные атаки продолжатся. На создание фейков в месяц тратятся десятки миллионов долларов. Определенные силы готовы вкладываться и в раскачивание обстановки в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Как заявил первый зампред КГБ, с 2020 года в дестабилизацию ситуации в нашей стране вложили 130 миллионов долларов. Эта сумма превышает общие расходы на всевозможные революции в Беларуси за последние 10 лет. Так и хочется сказать, что эти бы вложения да в нужное русло. А так все старания и деньги впустую. Противники власти начнут раскачивать ситуацию с ноября-декабря, считают в КГБ. Не меньше вызовов фиксируется и по внешнему контуру. В основном Беларусь наблюдает военное усиление по западным рубежам. Но откуда бы ни исходила угроза, мы готовы ответить по всем фронтам – от идеологического до военного. Глеб Прокофьев – о тех, кто теперь всегда готов. Ситуация обязывает.

На занятиях в школьном тире Никита Яковин – рекордсмен среди одноклассников. Разобрать и собрать автомат Калашникова парень может за 10 и 15 секунд соответственно. Признается, что у него уроки патриотизма не только в школе, но и дома. Семья Никиты – династия офицеров. Прадед воевал в Великую Отечественную, дед – в Афгане, а родители носят милицейские погоны.

Никита Яковин, ученик 8 класса средней школы № 93 Минска:

Раньше говорили, что улица воспитывает настоящих граждан. Но это не так. Настоящих граждан воспитывает военно-патриотическая направленность и хорошее воспитание.

Год назад в белорусские школы пришли военруки. Всего было введено около 2 000 ставок. Среди тех, кто уже второй год работает в должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, Виталий Мицкевич. Офицер запаса с педагогикой знаком: за плечами 13-летний преподавательский стаж в Военной академии.

Виталий Мицкевич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 93 Минска:

Опыт, приобретенный при службе в Вооруженных Силах, пригодился и при проведении занятий в данном учреждении.

Оксана Цимбаленко, директор средней школы № 93 Минска:

В учреждении образования создана целая музейная экспозиция, музейный даже зал «Беларусь героическая», который представлен разнообразными экспозициями. В школе организован и тир.

Занятия в тире – это лишь один из элементов уроков патриотизма. Бесспорно, такая практика повышает и интерес у учеников. Впрочем, в учебном плане формы работы разнообразные. Это и забота о ветеранах, благоустройство памятных мест, изучение истории воинских частей.

Виталий Мицкевич:

Автономно факультативные занятия проводиться не могут, это структурно-логическая связь между уроками истории, посещением экспозиций музеев, это посещение мемориальных комплексов «Хатынь», «Тростенец», «Линия Сталина» и других. То есть сегодня мы красной нитью проводим историческую память, именно изучая историю предков, историю о Великой Отечественной войне. Ребята смотивированы, им нравится заниматься на этих занятиях. Они с удовольствием посещают этот факультатив.

Елена Симакова, заместитель начальника социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

2022/2023 учебный год – с учетом того, что это уже второй год работы данных руководителей по военно-патриотическому воспитанию, можно сказать, что сделаны выводы, усилена методическая составляющая их работы, даны им пособия в помощь, организованы их методические объединения, чтобы они могли обменяться опытом и поделиться теми лучшими наработками, которые есть.

Новшество этого учебного года – должность военрука введена еще и в колледжах. Первостепенная задача этих руководителей, как и их коллег, – привить чувство патриотизма подрастающим белорусам. Они должны не только знать историю своего родного края, но и беречь его, и в будущем быть готовыми его защитить. Так, как готовы встать на защиту своего дома в городском поселке Мачулищи. Здесь чуть ли не в каждой квартире проживают действующие военнослужащие либо в отставке. И то, что городок под крепкой броней его жителей, в этом твердо уверен каждый из них, в том числе и ветераны войны.

Давид Белинкис, ветеран Великой Отечественной войны:

Они не будут равнодушны, они недовольны обстановкой, которая сейчас сложилась. И они постараются и себя в обиду не дать, и своих родных. Потому что разговоры между нами такие идут, что мы сожалеем, что нам много лет, но то, что мы можем, мы сделаем. Каждый мужчина, если он в состоянии держать оружие (я в состоянии держать оружие), обязан отбиваться. А кто будет защищать?