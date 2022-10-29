«Берег полон рыбаков». В Центральном районе открыли новую экотропу и провели соревнования по ловле рыбы

Новости Беларуси. Навести порядок, высадить деревья и кустарники. В Минске продолжается чистый октябрь – месячник по озеленению и благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней субботней акции побережье водохранилища Дрозды пополнилось новой зоной отдыха. Спортивная площадка, сад камней и удобные скамейки – все для комфорта минчан. Расширить кругозор помогают информационные стенды, установленные в каждой из тематических зон.

Владимир Хмаров, директор Зеленстроя Центрального района:

Открытие экотропы, продолжение, которое было начало ко Дню города, что мы открывали. Называется она «Тропа рыбака». Здесь благоустроена прилегающая территория возле водохранилища Дрозды. Установлены скамейки для людей. Сделана пешеходная связь. Также обустроены места для ловли рыбы.

Максим Глинский, директор Центрального физкультурно-оздоровительного центра:

Сегодня администрацией Центрального района совместно с физкультурно-оздоровительным центром Центрального района организованы соревнования по рыбной ловле вреди предприятий, организаций Центрального района. Мероприятие очень популярное, как вы видите, весь берег полон рыбаков. 25 команд принимают участие.

В Центральном районе свой вклад в наведение порядка внесли около 3 000 человек. Активное участие приняли работники предприятий.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:

Сегодня предприятиями района принято активное участие в наведении порядка района. Выгребали листву сегодня, посадили более 400 деревьев. Всего с начала месячника благоустройства в осенний период мы уже посадили более 2 500 деревьев, порядка 38 тысяч кустов. И работу продолжаем.