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Евгений Золотой вышел в четвертьфинал ЧМ по академической гребле

26 августа 2026 15:13
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В Амстердаме продолжается чемпионат мира по академической гребле. Сегодня выступление на планетарном форуме начал призер Олимпийских игр и чемпион Европы в одиночке Евгений Золотой. Он финишировал первым в своем заезде, и справился с дистанцией за 7 минут 20 секунд 16 сотых. Это время позволило земляку выйти в четвертьфинал турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее отборочную стадию преодолели Никита Корнеев и Валерия Шендель в одиночках легкого веса, а также Татьяна Климович и Елена Фурман в двойке парной, которые сегодня поспорят за путевку в финал. В субботу на старт выйдет и наша мужская восьмерка. Первые медали будут разыграны в четверг. Нашу команду на главном старте сезона представляют 18 спортсменов в шести видах программы.

# Гребля

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