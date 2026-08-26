Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске

Национальная школа ректоров начала свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это масштабное событие для руководителей белорусских вузов. Два дня в центре их разноплановые темы – от подготовки кадров «на опережение» до экспорта образовательных услуг. Встреча проходит в выездном формате. Участники перемещаются по главным экспертным площадкам Минска и обсуждают проблемы на местах. Например, в Белтелерадиокомпании обсудили цифровизацию в образовательной среде. Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми.

В Министерстве иностранных дел внимание уделили вопросу экспорта образовательных услуги и привлечению иностранных студентов. Обучая таких специалистов, наша высшая школа закладывает фундамент для будущих международных экономических проектов.

Андрей Парфиевич, ректор Брестского государственного технического университета:

Министерством образования и нашими партнерами в университете создаются все условия. В частности, яркий пример – это центр компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг». Мы понимаем, что роботизация – это шаг вперед. Да, это не заменит всего человеческого труда, но это даст возможность конкурировать нашей продукции на рынках. Особенно Российская Федерация, страны ШОС, страны БРИКС. Мы понимаем, что это достаточно хороший преимущественный показатель, который позволит занять нам лидирующие позиции.