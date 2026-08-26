«Сделать этот уголок страны эталонным». Посмотрели, как развивается Шкловский район

«Беларусь в миниатюре» или точнее «мини-Беларусь» – начинаем с этого словосочетания, которое лишь на первый взгляд красивая метафора, но для тех, кто внимательно следит за риторикой нашего Президента, конечно, вспомнит, что эта формулировка – цитата, а в ней очень важный нарратив и суть поручения Александра Лукашенко. Адресовано оно всей вертикали власти и, в первую очередь, региональной. Речь о Шкловском районе Могилевской области. А суть требования главы государства – сделать этот уголок страны эталонным во всех смыслах: и в экономике, и в социальном формате, чтобы наработанный опыт масштабировать и тиражировать в других регионах страны. Итак, о какой эталонной базе и, что очень важно, о каком комплексном подходе идет речь? А здесь целая цепочка: от реконструированных молочно-товарных комплексов и эффективно работающих небольших предприятий до социальных объектов и жилья. Как обстоят дела в Шкловском районе, на который будут равняться остальные, 26 августа проинспектировали руководители Управделами Президента и представители местных органов власти. Репортаж Глеба Прокофьева.

На месте бывших заброшенных помещений товарного комплекса «Новоселки» теперь современное предприятие по содержанию молодняка. За 2 года интенсивных работ здесь провели масштабную реконструкцию. Сегодня на обновленном объекте более 400 голов скота возрастом от 4 до 14 месяцев. Также на территории появился просторный навес для хранения грубых кормов, сена и соломы. Обновили и молочно-товарный комплекс «Староселье». Здесь реконструировали старые помещения, а также построили склад для хранения удобрений и уникальный для региона профилакторий для телят. Его возвели из сверхпрочного клееного бруса, а крыша сделана так, чтобы защищать от сырости и пропускать максимум света. Все продумали до мелочей.

Сергей Кокиц, директор Дрибинского СПМК №1:

Купили трицикл электрический, тоже обсуждали. Почему здесь интересно? Сразу думали, бензин – будет какой-то дым, шум теляткам. Здесь же вообще бесшумная штука. Что касается комплектования оборудования, мы придумали вообще все, что есть, все изучили, все просчитали. Здесь основная задача этого профилактория – чтобы минимум было ручного труда. Работники молочно-товарного комплекса уже оценили преимущества внедренных решений. Теперь ключевая задача для специалистов – поддерживать работоспособность объекта и соблюдать технологии. Управление делами Президента проверило выполнение поручений Лукашенко в Шкловском районе.

Строительные работы сейчас ведутся еще на 4 молочно-товарных комплексах региона. Учитывая масштаб агропроекта, в Школовском районе ведется жилищное строительство. Это прямое выполнение поручения главы государства: возводить жилье там, где активно расширяется производство. Сейчас в деревне Окуневка восстанавливают двухэтажные здания, в которые скоро заселятся агроработники. Отечественные производители техники обязаны полностью перестроить систему гарантийного и технического сопровождения своих машин в регионах. Такой подход озвучил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов. Президент подчеркнул, продал технику в район – обязан обеспечить качественное обслуживание на базе местных райагросервисов.