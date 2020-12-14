Изучат ситуацию каждого. Как теперь центры занятости будут помогать безработным с трудоустройством?

Новости Беларуси. В Гродненской области усилили работу с людьми, не занятыми в экономике. Помощь в трудоустройстве стала более адресной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комиссии по содействию занятости населения переходят от заявительного принципа к выявительному. То есть должны не только формировать базы данных людей, которым нужна помощь в трудоустройстве, но и изучить ситуацию каждого.
Акцент на особую категорию граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Зачастую таким людям необходимо больше внимания. Специалисты намерены проводить личные встречи, помогать в ресоциализации и с работой, а если понадобится, и в лечении от алкогольной или наркозависимости. К работе подключились также правоохранители и врачи-специалисты.
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Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Такую задачу поставил и Президент, и председатель облисполкома, чтобы комиссии активно пошли в люди, чтобы работали с теми категориями граждан, которым действительно нужна помощь, помощь государства для того, чтобы трудоустроиться. Потому что на сегодняшний день у нас в области зарегистрировано порядка 1300 безработных, при том что имеется свыше 9700 вакансий. Поэтому мы, в принципе, готовы трудоустроить каждого гражданина.
Усилят работу и по выявлению граждан, которые не задействованы в экономике, но при этом ведут незаконную предпринимательскую деятельность.
В целом же, в Гродненской области за 2020 год комиссии по содействию занятости помогли трудоустроиться почти тысяче человек.