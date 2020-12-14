Изучат ситуацию каждого. Как теперь центры занятости будут помогать безработным с трудоустройством?

Новости Беларуси. В Гродненской области усилили работу с людьми, не занятыми в экономике. Помощь в трудоустройстве стала более адресной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссии по содействию занятости населения переходят от заявительного принципа к выявительному. То есть должны не только формировать базы данных людей, которым нужна помощь в трудоустройстве, но и изучить ситуацию каждого.

Акцент на особую категорию граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Зачастую таким людям необходимо больше внимания. Специалисты намерены проводить личные встречи, помогать в ресоциализации и с работой, а если понадобится, и в лечении от алкогольной или наркозависимости. К работе подключились также правоохранители и врачи-специалисты. Александр Лукашенко: ещё раз повторяю, заставьте всех работать