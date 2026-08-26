Григорий Азаренок, СТВ:

Сначала цитата. «Школа моя носила имя героя Советского Союза летчика Александра Молева, он в ней учился. Молев погиб, повторив подвиг Гастелло. Я нес красное знамя, проходя мимо его бюста у школы, он смотрел на меня. К чему это я все рассказываю? То здесь, то там слышу: надо отказаться от советского прошлого, надо, иные даже так нынче говорят, «выхаркать», «выблевать» его, иначе счастья, говорят, нам не будет.

Порой подобное предлагают политические беженцы из Украины. Они у себя там «выблевали», теперь сюда явились, обучать всех тому же навыку. В России есть люди, которые выслушивают эти вздорные речи без раздражения и даже согласны с произносимым. Знаете, что скажу? Меня этому в детстве не учили, меня учили другому. Предавший однажды предаст всегда». Это была большая цитата Захара Прилепина. И в чем он не прав?

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

А мне что в себе делить? Говорю и читаю свободно на двух языках, которые одинаково люблю. Отец из глубинки Витебской области, мать из глубинки Новгородской области, откуда пошла земля русская. Чего мне в себе делить? На сколько частей мне разрезаться?

Хочу поднять сегодня тему, которая уже изрядно поднадоела в этих ваших интернетах. Вроде бы куча задач: война идет, новая индустриализация, санкции со всех сторон. И только два союзника стоят рядом с Россией на полную катушку: Беларусь и КНДР. И зачем-то то здесь, то там нас начинают, что называется, «мочить». Где-то покусывать, а где-то уже и «мочить».

Появляются мутные люди с мутными глазами и пакостными речами. Появляются целые проекты. 100-тысячные каналы начинают всю эту пену разбрасывать по углам, авось поскользнемся. Я как человек разумный останавливаюсь и думаю: кому это надо? Руководству России надо? Нет. Батька встречается с Путиным больше всех, по 7-8 часов, а иногда и по несколько дней, как мы недавно видели.

Российскому МИД это надо, терять последнего союзника? Нет. Мария Захарова всегда восторженно отзывается о Беларуси. Уж поверьте, это не надо российской оборонке и силовикам с обеих сторон. Уж там знают, что и как делает Беларусь для общей победы. Так кому нужно вбросить клин и разорвать союзников? Появилась некая отдельная группа людей, величающая себя «русские националисты». Но от их речей каждый русский царь получил бы сердечное недомогание и приказал бы выпороть шпицрутенами.

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