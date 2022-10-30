Прямой эфир

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?

30 октября 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Специалисты иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря готовят работы, которые в скором времени станут композиционным центром иконостаса в гродненском храме в честь Афанасия Брестского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?-1

По древней традиции фигуры Спасителя и Божьей Матери изображены на престоле. Расположить иконы хотят на красном фоне. Ведь Афанасий брестский был мучеником, и алая палитра подчеркнет подвиг святого. Вдохновляются мастера византийскими иконами образца XIV века.  

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?-4

Сергий Нежборт, клирик Елисаветинского женского монастыря Минска:  
Цвет – не только символика, это прежде всего особая стихия, которая воздействует на человека, иногда цветом можно выразить то, что не всегда можно словами объяснить. Мы пытаемся в своих работах вдохновляться древними образцами, потому что именно в них, древних иконах, фресках, мозаиках, видна древняя культура, которой, к сожалению, в современном мире очень мало осталось.  

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?-7

Мастерская при Свято-Елисаветинском монастыре работает уже 24 года. В работе мастера используют оригинальные техники. Так, в роли красительного пигмента выступают растертые каменные породы, а также темпера на основе яичного желтка. Чтобы передать свет небесного пространства, традиционно используют сусальное золото.  

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?-10

Анна Лауткина, художник-иконописец:  
Это символ фоворского света, нерукотворный свет божий. Когда Господь являлся, то всегда свет присутствовал. Это даже Преображения праздник – свет, что апостолы видели. И вот это золотое свечение теплое, вечное они пытаются с помощью золота показать.  

«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?-13

Иконы в мастерской монастыря заказывают храмы со всего мира. Так, работы белорусских специалистов украшают иконостасы церквей Франции, Германии, Канады и США, а также Австралии.  

# Иконы # общество # Сергий Нежборт # Анна Лауткина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы справляетесь со всеми вызовами». Лукашенко поздравил работников автотранспорта и дорожного хозяйства
30 октября 2022 07:37

«Вы справляетесь со всеми вызовами». Лукашенко поздравил работников автотранспорта и дорожного хозяйства

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?
29 октября 2022 18:58

День рождения комсомола. Чем сейчас живёт некогда самая большая молодёжная организация?

«Берег полон рыбаков». В Центральном районе открыли новую экотропу и провели соревнования по ловле рыбы
29 октября 2022 18:27

«Берег полон рыбаков». В Центральном районе открыли новую экотропу и провели соревнования по ловле рыбы