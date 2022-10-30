«Цвет – не только символика». Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовят иконы для гродненского храма?

Новости Беларуси. Специалисты иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря готовят работы, которые в скором времени станут композиционным центром иконостаса в гродненском храме в честь Афанасия Брестского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По древней традиции фигуры Спасителя и Божьей Матери изображены на престоле. Расположить иконы хотят на красном фоне. Ведь Афанасий брестский был мучеником, и алая палитра подчеркнет подвиг святого. Вдохновляются мастера византийскими иконами образца XIV века.

Сергий Нежборт, клирик Елисаветинского женского монастыря Минска:

Цвет – не только символика, это прежде всего особая стихия, которая воздействует на человека, иногда цветом можно выразить то, что не всегда можно словами объяснить. Мы пытаемся в своих работах вдохновляться древними образцами, потому что именно в них, древних иконах, фресках, мозаиках, видна древняя культура, которой, к сожалению, в современном мире очень мало осталось.

Мастерская при Свято-Елисаветинском монастыре работает уже 24 года. В работе мастера используют оригинальные техники. Так, в роли красительного пигмента выступают растертые каменные породы, а также темпера на основе яичного желтка. Чтобы передать свет небесного пространства, традиционно используют сусальное золото.

Анна Лауткина, художник-иконописец:

Это символ фоворского света, нерукотворный свет божий. Когда Господь являлся, то всегда свет присутствовал. Это даже Преображения праздник – свет, что апостолы видели. И вот это золотое свечение теплое, вечное они пытаются с помощью золота показать.