Как уберечь зрение и что нужно знать будущим медикам? Офтальмолог и сенатор Владимир Котович дал советы

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Отличительной чертой системы здравоохранения Беларуси всегда были высококвалифицированные и узконаправленные специалисты, высококачественные медицинские услуги и современное оборудование. Все это является неотъемлемой чертой социальной политики, которую проводит Президент. И именно на эти темы мы поговорим с членом Совета Республики, врачом-офтальмологом высшей квалификационной категории Владимиром Котовичем. «Я прошел все этапы становления белорусской офтальмологии» Никита Рачиловский:

Ваш общий стаж работы в медицине – более 35 лет. Поделитесь, пожалуйста, каково это – на протяжении такого длительного периода времени работать во благо здоровья людей?

Владимир Котович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Да, период достаточно большой. За это время я прошел все этапы становления белорусской офтальмологии. Вроде, период в истории относительно небольшой – 35 лет, но в плане развития технологий – от очень простых методик до высоких технологий. Я рад, что современные технологии позволяют в настоящее время оказывать людям очень высокую технологическую помощь, возвращать зрение. Конечно, за эти годы пришлось пройти разные этапы своей трудовой деятельности. От бессонных ночей, когда ты работаешь дежурным по экстренной помощи, до заведующим отделением, когда я возглавил в Гомеле отделение микрохирургии глаза и стал внештатным офтальмологом в области. Пришлось заниматься дальнейшим развитием в области офтальмологии, внедрением новых технологий. Опыт достаточно большой и интересный. Никита Рачиловский:

На каком уровне сегодня находится офтальмология в нашей стране? Владимир Котович:

Могу похвалиться, не кривя душой, что белорусская офтальмология на очень высоком уровне. Могу сказать, что есть национальная школа подготовки офтальмологов. Три основных этапа. Первый – институт, когда получают студенты базовые знания. Я учился в Витебском медицинском институте, заканчивал в 1986 году. Хочу сказать, что очень богатый опыт кафедр, хороший профессорско-преподавательский состав был всегда. Дальше уже идет специализация по специальности – интернатура. Я проходил ее в Гомельской области. Та школа подготовки офтальмологов, которая существует в Гомельской области, тоже достаточно серьезная, базовая, плюс наш гомельский университет. И дальше уже доктор, работая практически, повышает знания в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) в Минске. И вся эта система готовит очень хороших специалистов. Плюс здравоохранение ежегодно получает новое оборудование современное, технологические аппараты, которые на уровне мировых стандартов. Практически во всех офтальмологических клиниках Беларуси работают специалисты с высокими практическим и теоретическим уровнями.

Насколько интересна медицина белорусской молодежи? Никита Рачиловский:

Насколько востребована сегодня офтальмология среди студентов и абитуриентов? Владимир Котович:

Офтальмология очень популярна, но хотелось бы, чтобы больше ребят шли в эту специальность, несмотря на то, что она популярна, но если у нас в интернатуру приходит от 5 до 10 человек, то не каждый год в этой группе ребята есть. Один парень в три года приходит. Все-таки это хирургия, где нужны мужские руки, но среди ребят популярность не такая большая, как среди девушек. Никита Рачиловский:

То есть в основном девушки выбирают это направление, и им в этой сфере проще работать, наверное. Владимир Котович:

Я думаю, что да, потому что само слово «офтальмология» женское. Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать основную работу с деятельностью сенатора? Владимир Котович:

Пытаемся, но достаточно сложно, напряжно, потому что надо быть всегда в действии. Помимо основной работы есть выезды на районы. Трем районам, которые меня избрали, приходится уделять время, быть там, встречаться с людьми, решать их вопросы. И порой, придя на прием как к сенатору, люди узнают, что я еще офтальмолог, поэтому параллельно решаем вопросы их здоровья. Или наоборот, пациенты, приходя ко мне как к офтальмологу, узнают, что я сенатор, и тоже вносят какие-то свои предложения в изменение законодательства. Никита Рачиловский:

Очень удобно совмещать.

Владимир Котович:

Да. Но работы врача и сенатора в чем-то похожи – они помогают людям. Никита Рачиловский:

Что для вас значит быть сенатором? Владимир Котович:

Это большая ответственность. Когда привычнее было решать какие-то проблемы со здоровьем человека, с глазами, у тебя уже большой опыт, и ты какие-то решения, не задумываясь, принимаешь, у тебя тут чисто автоматически иногда, а здесь это все поначалу было ново, зная, что твой голос приведет к каким-то изменениям пунктов законодательства, закона, мировоззрения нашей республики, понятно, очень сложно и ответственно, и поначалу приходилось очень часто консультироваться с юристами, потому что некоторые вещи мне самому надо было сначала разобрать, а потом принимать решения и доносить об этом населению. Поэтому это очень высокая ответственность. Каким должен быть работник здравоохранения? Никита Рачиловский:

Вы являетесь лауреатом премии Президента Республики Беларусь, награждены знаком «Отличник здравоохранения». Исходя из вашего многолетнего опыта, каким, на ваш взгляд, должен быть работник здравоохранения?

Владимир Котович:

Здесь должен быть человек не совсем простой. Должно быть все-таки призвание. Каждый человек, поступающий в университет медицинский, порой не представляет, с чем он столкнется, став уже практикующим врачом. Неплохо было бы проходить какое-то тестирование при поступлении в медуниверситет. В том плане, что готов ли ты жалеть людей, не брезгливый ли ты, готов ли ты к самопожертвованию – готов ли ты психологически, потому что люди приходят с болезнями, со своей болью, и здесь психологический фактор важен: чтобы человек выслушал, выстоял и помог. Должны быть грамотные, любящие свою работу доктора. Главные правила для сохранения зрения Никита Рачиловский:

А какие вы бы могли дать рекомендации и советы, которые положительно бы сказались на зрении человека? Владимир Котович:

В последние годы сложно найти человека с хорошим зрением к концу школы. Образовательная программа, компьютеры, гаджеты – все это пагубно влияет. Поэтому ограничивать время, меньше быть под мониторами, под синим светом, пользоваться защитными очками. Это то, что касается больше молодых людей. После 40 лет даже при отсутствии проблем с глазами все-таки обращаться на консультацию к офтальмологам, потому что начало болезней, даже таких коварных, как глаукома, незаметно. Когда уже появляются серьезные изменения, человек замечает, что что-то уже плохо, приходит, а там бывает такое, что нечем человеку уже и помочь. Поэтому всем людям после 40 лет и всем пациентам, у которых есть сахарный диабет, обязательно надо регулярно быть у офтальмолога и смотреться, потому что зачастую диабетические поражения сетчатки глаз приводят к слепоте. Но все эти болезни регулируемые, контролируемые, если человек вовремя обращается.

Никита Рачиловский:

Возможно, вы бы могли поделиться какими-нибудь историями из своей профессиональной деятельности, которые остались в вашей памяти навсегда? Владимир Котович:

За такой приличный период рабочей деятельности случаев было очень много разных. Бывали случаи и печальные, когда ты не можешь человеку помочь. Сложно выделить, но хотел бы оттенить один момент, когда ты понимаешь важность зрения, когда у нас поступил пациент глухонемой с потерей зрения. Представьте, вот закройте глаза, заткните уши, закройте рот. Сколько вы можете прожить в таком состоянии? Очень сложно. Благо, получилось прооперировать человека, он получил зрение и контакт с миром у него остался. Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какую основную мысль нужно сегодня доносить до молодежи? Владимир Котович:

Исходя из последних ситуаций в стране и за рубежом, хочется все-таки сказать, что надо доносить до молодежи мысль о патриотизме, о родине, не забывать азы того, где ты, кто твои предки и так далее. Было много зарубежных фондов благотворительных, которые пытались с европейскими идеями внедриться в систему нашего образования, в умы нашей молодежи, основываясь на наших национальных традициях, но с европейским уклоном. Понятно, с какой это все было целью, поэтому хочется, чтобы наша молодежь не забывала, что мы белорусы, наши национальные традиции, нашу историю особенно. Кто забыл историю, тот может потерять страну. Другой момент – общенациональные традиции: семья, что есть папа, мама, смысл жизни, ее продолжение. Это основные вещи, которые надо до молодежи доводить, чтобы они все-таки были патриотами нашей страны. «У меня есть своя пасека, поэтому время еще надо уделять там» Никита Рачиловский:

В Год исторической памяти не могу вас не попросить. Не могли бы вы рассказать историю своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне?

Владимир Котович:

Из моих родственников во время ВОВ воевал дедушка по материнской линии Липский Иван Рафаилович. Он служил в разведке, сначала бабушке пришла похоронка, что он пропал без вести, но он был ранен, нашелся. Мы долго не знали, где он погиб, уже по прошествии десятилетия, когда была возможность поднять архивы и все найти, оказалось, что дедушка похоронен в Польше, был тяжело ранен, лежал в госпитале. Никита Рачиловский:

Немного о личном. Как вы проводите свое свободное время? Владимир Котович:

Свободного времени мало уже остается. Я с детства люблю рыбалку, тихую охоту, то есть сбор грибов, поэтому по мере возможности собираемся с детьми, с внуками. Там, где я живу, есть очень хорошее озеро, обустроенное (с рыбалкой, с зоопарком, с возможностью отдыха компанией, семьей и так далее). По возможности там. Плюс у меня есть своя пасека, поэтому время еще надо уделять там.