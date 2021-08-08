КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Беларусь еще многим покажет свои силы. Она не просто стала сильнее.

Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК «Мир» в Беларуси:

Все-таки наша любовь к Родине, наше осознание того, что мы должны быть страной независимой, объединяет все лагеря.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Есть те, которые обсуждают, что хорошо бы, возможно, сымитировать или реально осуществить теракт с гибелью детей, массовой гибелью людей, потом обвинить власти, и на этом как бы опять поднять эту волну, иметь другой шанс. Есть ли такие ячейки? Есть. Знаем ли мы о них? Знаем. Работаем? Работаем. Причастны ли к деятельности этих ячеек иностранные спецслужбы? К сожалению, причастны.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это борьба, война, противоборство. И в этом противоборстве мы закаляемся как нация, как государство, как экономика.