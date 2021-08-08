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КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем

08 августа 2021 15:44
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КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-1

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Беларусь еще многим покажет свои силы. Она не просто стала сильнее. 

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-4

Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК «Мир» в Беларуси:
Все-таки наша любовь к Родине, наше осознание того, что мы должны быть страной независимой, объединяет все лагеря. 

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-7

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Есть те, которые обсуждают, что хорошо бы, возможно, сымитировать или реально осуществить теракт с гибелью детей, массовой гибелью людей, потом обвинить власти, и на этом как бы опять поднять эту волну, иметь другой шанс. Есть ли такие ячейки? Есть. Знаем ли мы о них? Знаем. Работаем? Работаем. Причастны ли к деятельности этих ячеек иностранные спецслужбы? К сожалению, причастны. 

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-10

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это борьба, война, противоборство. И в этом противоборстве мы закаляемся как нация, как государство, как экономика. 

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-13

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Это был бесценный опыт. И это был самый настоящий жизненный урок. Мы научились держать удары. Мы научились держать эмоции и мы, наконец, поняли, что в 2021 году бежать нужно такими темпами, не останавливаясь ни на секунду.

КГБ: есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или осуществить теракт. Мы о них знаем и работаем-16

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# КГБ Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Ольга Шпилевская # Иван Тертель # Роман Головченко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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