Сельхозпредприятия, лесхоз и ЖКХ – где могут работать бойцы студотрядов в Смолевичском районе?

Профессиональный рост, новые навыки и заработок. Все больше популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Только в Минской области в 2026 году задействуют около четырех тысяч ребят. Юноши и девушки могут попробовать свои силы в различных направлениях – от медицины до сельского хозяйства. О тех, кто принял решение провести лето с пользой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Большая поддержка – о работе педагогического студотряда рассказала директор воспитательно-оздоровительного лагеря Молодые ребята помогают ЖКХ в очистке дворов от мусора, убирают лишнюю растительность и вместе со специалистами делают родной уголок краше, чище и ярче.

Николай Сыман, мастер ЖКХ Смолевичского района:

Они у нас ежегодно – это много помощи. Не только БРСМ, как сегодня, но и сами школьники приходят, работают. Много делают полезной работы. Расчистка, почистка от порослей травы. У нас новый район, везде плитка – всю эту территорию надо именно от травы. После осени, зимы много песка. Песок подметают, убирают. Усердно работают и стараются. Им нравится, по крайней мере. График у юных работников максимально комфортный и адаптирован под возраст. На благоустройство родных улиц школьники тратят всего по четыре часа в день. В конце смены заслуженная награда – первая официальная зарплата. Финальная сумма в расчетном листке напрямую зависит от количества отработанных часов и сложности выполненных задач. Но неоценимым остается главное – опыт, который молодым бойцам точно пригодится в жизни. Влада Родовская, корреспондент:

Давайте немножко поговорим про это прекрасное направление студенческих отрядов. Насколько оно востребовано в Смолевичском районе?

Кристина Литвин, главный бухгалтер Смолевичского районного комитета БРСМ:

За последние пять лет ежегодно у нас БРСМ устраивает ребят в студенческие отряды. Ежегодно это направление функционирует. В 2025 году и 2026 году числа отработавших ребят, трудившихся лидируют. В связи с тем, что в прошлом году был наведен ажиотаж среди школьников именно в этом направлении, то есть каждый ребенок – работало сарафанное радио, все хотели прийти поработать, кому-то кто-то сказал. Были желающие помимо школ, то есть дети, которые приехали на лето к бабушке, тоже могли у нас подработать. В этом году у нас желающих даже больше было изначально, чем трудовых мест, но места мы можем увеличивать. То есть, если у нас в каком-то агрогородке есть десять человек, мы стараемся как-то открыть там участок, чтобы дети тоже поработали – то есть деревенские и городские. Это направление у нас не только на базе города, а всего района. Мы стараемся его расширить. Влада Родовская:

Сколько в этом году трудоустроят? Кристина Литвин:

В этом году около 200 человек, которые будут работать. Влада Родовская:

Расскажите по направлениям. Куда могут ребята? Где они могут попробовать? Какие направления есть?