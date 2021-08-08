Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Когда видели, что поддержка есть, когда видели, что действующий глава государства никуда не собирается уходить и не собирается никуда убегать, соответственно, все поняли, что мы делаем правильные вещи.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Мы все это чувствуем. Все. Не может армия быть слабой при таком руководителе. Она будет крепкой всегда. И это историей писано, рассказано и много в истории сказано.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Самое страшное, что могло произойти в какой угодно любой другой стране, но только не в нашей. Это самый независимый политик в Европе, и это действительно так. Я как глава военного ведомства могу четко заявить, что независимее нашего руководителя и нашей страны в Европе нет. Я как министр обороны руковожу вверенным мне ведомством и задачи выполняю только нашего Президента.