«Никогда не говорил, но, наверное, сегодня надо». Что Кубраков рассказал о Лукашенко?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я никогда этого не говорил, но, наверное, сегодня это надо сказать. Когда произошли события в Украине, мы видели, мы очень анализировали, особенно все сотрудники, рядовые милиционеры – все анализировали и видели, как ставили на колени украинский «Беркут». Как ставили на колени сотрудников милиции, как издевались над их семьями, как их резали.

Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос: почему им не дали команду, почему так себя повели? На что Президент сказал: «Я не готов кого-то обсуждать и говорить, как там поступили. Но я вам могу сказать точно и на 100 %, что если надо будет защищать нашу родину, наших людей, я с вами, мужики, стану в боевые порядки и буду защищать».