Большая поддержка – о работе педагогического студотряда рассказала директор воспитательно-оздоровительного лагеря

Профессиональный рост, новые навыки и заработок. Все больше популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Только в Минской области в 2026 году задействуют около четырех тысяч ребят. Юноши и девушки могут попробовать свои силы в различных направлениях – от медицины до сельского хозяйства. О тех, кто принял решение провести лето с пользой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сельхозпредприятия, лесхоз и ЖКХ – где могут работать бойцы студотрядов в Смолевичском районе, рассказала эксперт

Летний трудовой десант продолжает расширять свои горизонты. Дополнительная рабочая сила прибыла в Березинский район. В детском оздоровительном лагере «Папараць-кветка» к своим обязанностям официально приступил педагогический студенческий отряд. За летний сезон в этом детском лагере планируют принять около 500 ребят. Одни приезжают сюда оздоровиться, другие – активно провести лето. Дети много времени гуляют на свежем воздухе в окружении лесного массива.

Виктория Лубенцова, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Папараць-кветка» Березинского района:

Оздоровительная смена «Папараць-кветка». «Твоя новая высота» называется наша смена. Мы реализуем ее в рамках республиканской акции «Лето – это мы! Лето – для страны!». Мы планируем в этом году четыре смены принять. На базе нашего воспитательского лагеря организован студотряд. Так как они молодые педагоги, у нас все работают воспитателями – это большая поддержка, помощь. Молодые специалисты на базе нашего лагеря оттачивают свои мастерские навыки. Соответственно, нам огромное подспорье, нашим педагогам. В Березинском районе открыты студотряды по разным направлениям. Молодежь сама выбирает, что ей ближе, опираясь на свои интересы, опыт и возможности. Главным оператором трудоустройства традиционно выступает БРСМ. Причем получить работу могут не только активисты, но и все желающие. К тому же вакансии открыты круглый год.