Большая поддержка – о работе педагогического студотряда рассказала директор воспитательно-оздоровительного лагеря
Профессиональный рост, новые навыки и заработок. Все больше популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Только в Минской области в 2026 году задействуют около четырех тысяч ребят. Юноши и девушки могут попробовать свои силы в различных направлениях – от медицины до сельского хозяйства. О тех, кто принял решение провести лето с пользой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Летний трудовой десант продолжает расширять свои горизонты. Дополнительная рабочая сила прибыла в Березинский район. В детском оздоровительном лагере «Папараць-кветка» к своим обязанностям официально приступил педагогический студенческий отряд. За летний сезон в этом детском лагере планируют принять около 500 ребят. Одни приезжают сюда оздоровиться, другие – активно провести лето. Дети много времени гуляют на свежем воздухе в окружении лесного массива.
Виктория Лубенцова, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Папараць-кветка» Березинского района:
Оздоровительная смена «Папараць-кветка». «Твоя новая высота» называется наша смена. Мы реализуем ее в рамках республиканской акции «Лето – это мы! Лето – для страны!». Мы планируем в этом году четыре смены принять. На базе нашего воспитательского лагеря организован студотряд. Так как они молодые педагоги, у нас все работают воспитателями – это большая поддержка, помощь. Молодые специалисты на базе нашего лагеря оттачивают свои мастерские навыки. Соответственно, нам огромное подспорье, нашим педагогам.
В Березинском районе открыты студотряды по разным направлениям. Молодежь сама выбирает, что ей ближе, опираясь на свои интересы, опыт и возможности. Главным оператором трудоустройства традиционно выступает БРСМ. Причем получить работу могут не только активисты, но и все желающие. К тому же вакансии открыты круглый год.
Ангелина Дубовик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:
Для меня как для командира территориального штаба студенческих отрядов это в первую очередь не просто работа, это школа жизни и высокий трамплин для наших бойцов. Студенческие отряды важны, потому что в первую очередь принимают на себя огромную ответственность, берут пример с других бойцов, а также учатся принимать мгновенные решения. В нашем районе есть три основные направления – это педагогические, сельскохозяйственные и экологические отряды. Наши бойцы действительно горят студотрядовским движением, потому что в первую очередь это заработок. В экологических отрядах они, конечно, берегут природу. Сельскохозяйственные – это наше, наверное, самое большое направление. Ребята даже едут из города и работают за городом. В прошлом году наш район достойно показал себя в студенческих отрядах. У нас работали 15 студенческих отрядов в количестве 148 человек. В этом году мы также планируем повысить эту планку. Были новые принимающие организации, в которых ребята уже будут работать в июне и июле этого года.
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