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«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос

10 января 2021 19:42
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос-1

Наиля Аскер-заде:
Кем бы вы хотели стать?

Николай Лукашенко:
Я пока не задумывался, кем я хочу стать. Такой вопрос.

«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос-4

Александр Лукашенко:
Биологом.

Николай Лукашенко:
Нет, не факт. Настолько быстро меняются константы.

Наиля Аскер-заде:
А языки иностранные?

Николай Лукашенко:
Английский знаю, начал учить испанский.

«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос-7

Наиля Аскер-заде:
А время общаться со сверстниками у вас есть?

Николай Лукашенко:
Есть. Знаете, как-то недостатка общения со сверстниками я не чувствовал.

Наиля Аскер-заде:
Вы интересуетесь международной политической повесткой?

Николай Лукашенко:
Конечно. Когда находишься постоянно в круговороте этих событий, невозможно не интересоваться. Даже если бы мне это не нравилось, постепенно я бы привык к этому и начал бы интересоваться. Так и произошло.

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# Действующие лица. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Наиля Аскер-заде # Фотофакт

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