«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос

Николай Лукашенко: Я пока не задумывался, кем я хочу стать. Такой вопрос.

Наиля Аскер-заде: Кем бы вы хотели стать?

Наиля Аскер-заде:

А время общаться со сверстниками у вас есть?

Николай Лукашенко:

Есть. Знаете, как-то недостатка общения со сверстниками я не чувствовал.

Наиля Аскер-заде:

Вы интересуетесь международной политической повесткой?

Николай Лукашенко:

Конечно. Когда находишься постоянно в круговороте этих событий, невозможно не интересоваться. Даже если бы мне это не нравилось, постепенно я бы привык к этому и начал бы интересоваться. Так и произошло.

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