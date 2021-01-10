«Кем бы вы хотели стать?» Вот, что ответил Николай Лукашенко на этот вопрос

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Кем бы вы хотели стать?
Николай Лукашенко:
Я пока не задумывался, кем я хочу стать. Такой вопрос.
Александр Лукашенко:
Биологом.
Николай Лукашенко:
Нет, не факт. Настолько быстро меняются константы.
Наиля Аскер-заде:
А языки иностранные?
Николай Лукашенко:
Английский знаю, начал учить испанский.
Наиля Аскер-заде:
А время общаться со сверстниками у вас есть?
Николай Лукашенко:
Есть. Знаете, как-то недостатка общения со сверстниками я не чувствовал.
Наиля Аскер-заде:
Вы интересуетесь международной политической повесткой?
Николай Лукашенко:
Конечно. Когда находишься постоянно в круговороте этих событий, невозможно не интересоваться. Даже если бы мне это не нравилось, постепенно я бы привык к этому и начал бы интересоваться. Так и произошло.
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