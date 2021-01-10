«Манипулирование сознанием». Что происходит с белорусской молодёжью по мнению профессора Сардарова?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, что думает о белорусской молодежи. Вадим Щеглов, ведущий:

Сейчас же огромное количество всяких конструкторов, сайтов, картинок, принтов, которые могут позволить собрать это в течение суток, не вставая из-за компьютерного стола. Зачем эти сложности? Можно же пойти легко. Навязывание модели легкой жизни, что где-то кто-то кого-то ждет, где все доступно, происходит сегодня в современном обществе для современного поколения.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Я думаю, что здесь мы можем вернуться к такому очень серьезному и философскому понятию: манипулирование сознанием. Происходит определенное манипулирование сознанием. Оно происходит в чьих-то интересах сейчас. Это вовсе не такой процесс, который к светлому будущему. И, соответственно, этот интернет, который кажется абсолютно универсальным, работает именно с этой точки зрения. И в том числе те вещи, о которых мы говорим, то есть обретение себя как личности и как профессионала, проходит в таком манипуляционном режиме. Поле, которое сейчас, к сожалению, манипулирует, оно отнюдь не чистое. Вадим Щеглов:

А у вас на факультете были студенты, которые выходили и участвовали в массовых акциях протеста? Армен Сардаров:

Да, они были. Я встречался с ними, я с ними беседовал. Это я воспринимаю как беду. Как то, что все-таки где-то оказались ребята под таким влиянием. Вот легкие успехи. Они придут помахать – и все, будет счастье. На самом деле, нет. На самом деле, всего в жизни добиваться надо собственным трудом, собственным напряжением и не отказом от прошлого. Что, я подчеркиваю, очень, бесконечно важно.

Вадим Щеглов:

Это же еще Цицерон говорил. Армен Сардаров:

Вы знаете, вот мы говорили о Президенте. Все-таки он, наверное, почувствовал это, когда стал Президентом. Он не отказался ни от Мазурова, ни от Машерова, а это произошло в других странах, в том числе соседних. Такой легкий отказ, вот выкинем и расцветем. Что-то мы расцвета большого не видим. Вадим Щеглов:

Разрушим, забудем старое, как ластиком сотрем прошлое и начнем строить светлое будущее. И примеров, где построили светлое будущее, пока мы не видим.

Армен Сардаров:

И сейчас это очень важно понять. Не отказ от прошлого, а восприятие его лучших черт, продолжение развития – вот что сделает наше государство сильным. Вадим Щеглов:

Не революция, а эволюция. Армен Сардаров:

Безусловно. Я думаю, что это понимание очень сейчас важно. Очень важно понять это для молодежи, среди которой большая часть, но далеко не все, я не могу сказать, что это заражение какое-то тотальное вместе с этим проклятым вирусом, но оно есть. На самом деле, жизнь есть жизнь, традиции есть традиции, уважение к предкам – часть цивилизации. Вадим Щеглов:

Слышит вас молодое поколение?

Армен Сардаров:

Я просто считаю, что замечательные есть ребята, которые, понимаете, не ждут, что декан приходит и говорит, они сами приходят и сами предлагают что-то. Допустим, есть замечательная группа, Аня Зенько руководит, они говорят: «Мы расписывать умеем фасады зданий. Дайте нам муралы». Естественно, мы предлагаем, пожалуйста. Они едут летом на практику и расписывают, люди потом бесконечно благодарны, что сделали какую-то интересную вещь. «Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска Вадим Щеглов:

В конце августа у нас же половина Минска стали архитекторами, все наносили муралы тоже. Они все у вас учились?