«Манипулирование сознанием». Что происходит с белорусской молодёжью по мнению профессора Сардарова?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, что думает о белорусской молодежи.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас же огромное количество всяких конструкторов, сайтов, картинок, принтов, которые могут позволить собрать это в течение суток, не вставая из-за компьютерного стола. Зачем эти сложности? Можно же пойти легко. Навязывание модели легкой жизни, что где-то кто-то кого-то ждет, где все доступно, происходит сегодня в современном обществе для современного поколения.
Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Я думаю, что здесь мы можем вернуться к такому очень серьезному и философскому понятию: манипулирование сознанием. Происходит определенное манипулирование сознанием. Оно происходит в чьих-то интересах сейчас. Это вовсе не такой процесс, который к светлому будущему. И, соответственно, этот интернет, который кажется абсолютно универсальным, работает именно с этой точки зрения. И в том числе те вещи, о которых мы говорим, то есть обретение себя как личности и как профессионала, проходит в таком манипуляционном режиме. Поле, которое сейчас, к сожалению, манипулирует, оно отнюдь не чистое.
Вадим Щеглов:
А у вас на факультете были студенты, которые выходили и участвовали в массовых акциях протеста?
Армен Сардаров:
Да, они были. Я встречался с ними, я с ними беседовал. Это я воспринимаю как беду. Как то, что все-таки где-то оказались ребята под таким влиянием. Вот легкие успехи. Они придут помахать – и все, будет счастье. На самом деле, нет. На самом деле, всего в жизни добиваться надо собственным трудом, собственным напряжением и не отказом от прошлого. Что, я подчеркиваю, очень, бесконечно важно.
Вадим Щеглов:
Это же еще Цицерон говорил.
Армен Сардаров:
Вы знаете, вот мы говорили о Президенте. Все-таки он, наверное, почувствовал это, когда стал Президентом. Он не отказался ни от Мазурова, ни от Машерова, а это произошло в других странах, в том числе соседних. Такой легкий отказ, вот выкинем и расцветем. Что-то мы расцвета большого не видим.
Вадим Щеглов:
Разрушим, забудем старое, как ластиком сотрем прошлое и начнем строить светлое будущее. И примеров, где построили светлое будущее, пока мы не видим.
Армен Сардаров:
И сейчас это очень важно понять. Не отказ от прошлого, а восприятие его лучших черт, продолжение развития – вот что сделает наше государство сильным.
Вадим Щеглов:
Не революция, а эволюция.
Армен Сардаров:
Безусловно. Я думаю, что это понимание очень сейчас важно. Очень важно понять это для молодежи, среди которой большая часть, но далеко не все, я не могу сказать, что это заражение какое-то тотальное вместе с этим проклятым вирусом, но оно есть. На самом деле, жизнь есть жизнь, традиции есть традиции, уважение к предкам – часть цивилизации.
Вадим Щеглов:
Слышит вас молодое поколение?
Армен Сардаров:
Я просто считаю, что замечательные есть ребята, которые, понимаете, не ждут, что декан приходит и говорит, они сами приходят и сами предлагают что-то. Допустим, есть замечательная группа, Аня Зенько руководит, они говорят: «Мы расписывать умеем фасады зданий. Дайте нам муралы». Естественно, мы предлагаем, пожалуйста. Они едут летом на практику и расписывают, люди потом бесконечно благодарны, что сделали какую-то интересную вещь.
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Вадим Щеглов:
В конце августа у нас же половина Минска стали архитекторами, все наносили муралы тоже. Они все у вас учились?
Армен Сардаров:
Понимаете, я вам скажу грустную очень вещь. Подземный переход между первой клиникой (Больница № 1 – прим.ред.) и БНТУ, когда-то я был главным архитектором этого перехода, много лет назад. Когда я прохожу по нему и вижу запачканные стены (запачканные еще полбеды), но, когда этих наших простых, белорусских женщин, которые это стирают... поднимаются очень тяжелые чувства. Я считаю, что это вандализм, это варварство, это никак не признак культуры. Не надо этим заниматься, не надо. Это вандализм. Где бы я ни видел это, в какой бы стране. Это зараза, могут и в Париже разрисовать, но на самом деле это дикость.
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