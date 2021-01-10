Армен Сардаров: «Вы должны походить ногами, воспринять то, что нужно людям. Тогда будет архитектура»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, каким должен быть архитектор и почему образование так важно для человека. Вадим Щеглов, ведущий:

Роль высшей школы сегодня – только готовить специалистов, которые строят, конструируют, прогресс двигают вперед?

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Я думаю, что образование – очень важная вещь. Образование – это развитие профессиональных знаний, умений человека. Очень важно такое понятие, как просвещение. Хорошее белорусское слово – асветнiцтва. Вот «асветнiцтва» – это цель сделать из молодого человека гражданина, патриота своей страны. Это бесконечно важная цель. Мы стоим перед большой задачей: воспитание в нашей молодежи убеждений нравственных, духовных, моральных. Это бесконечно. Причем я бы сказал так: мы иногда нашу страну как-то выделяем, что вот у нас какие-то проблемы, но на самом деле во всем мире эти проблемы. Во всем мире стоит проблема утраты ценности, нравственности, утраты подлинной культуры. Сейчас есть понятие: массовая культура. Вадим Щеглов:

Сейчас вообще подмена понятий произошла.

Армен Сардаров:

Тотально. Да, это, к сожалению, очень серьезно. Вадим Щеглов:

Нам же пытаются навязать, что это не белое, а черное или наоборот. Что это шарики на елке не золотые и синие, а белые и красные. Армен Сардаров:

Здесь есть еще одна очень серьезная вещь. Я бы сказал, что очень серьезная тонкость. Мы говорим об информационном поле. Да, информационное поле в советское время регулируемое, вот то, что газета «Правда», «Комсомольская правда», мы это воспринимали. Сейчас информационное поле огромное. Тогда еще стоит вопрос: как ты избираешь? Что ты ищешь в поле? Во-первых, с точки зрения того, что я сказал, воспитание человека, а в том числе и моральное, можно искать грязь. И найти в нем очень много. Но можно искать хорошее, необходимое, важное. Я считаю, что с этой точки зрения нам надо уметь работать с интернетом, уметь работать со всевозможными сайтами и прочим, потому что мы немного к этому подходим так… Мы включаем и все – смотрите про этого, сплетни, интриги. Раньше бабушки, которые сидели на скамейке, их передавали.

Вадим Щеглов:

Помните Высоцкого? Ходят слухи тут и там. Это же классика. Получается то, о чем вы сказали, что роль университета сегодня – это не только учить, но и просвещать, воспитывать нравственность в молодом поколении. Получается, что не до конца?