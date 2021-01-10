Армен Сардаров: «Вы должны походить ногами, воспринять то, что нужно людям. Тогда будет архитектура»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, каким должен быть архитектор и почему образование так важно для человека.
Вадим Щеглов, ведущий:
Роль высшей школы сегодня – только готовить специалистов, которые строят, конструируют, прогресс двигают вперед?
Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Я думаю, что образование – очень важная вещь. Образование – это развитие профессиональных знаний, умений человека. Очень важно такое понятие, как просвещение. Хорошее белорусское слово – асветнiцтва. Вот «асветнiцтва» – это цель сделать из молодого человека гражданина, патриота своей страны. Это бесконечно важная цель. Мы стоим перед большой задачей: воспитание в нашей молодежи убеждений нравственных, духовных, моральных. Это бесконечно. Причем я бы сказал так: мы иногда нашу страну как-то выделяем, что вот у нас какие-то проблемы, но на самом деле во всем мире эти проблемы. Во всем мире стоит проблема утраты ценности, нравственности, утраты подлинной культуры. Сейчас есть понятие: массовая культура.
Вадим Щеглов:
Сейчас вообще подмена понятий произошла.
Армен Сардаров:
Тотально. Да, это, к сожалению, очень серьезно.
Вадим Щеглов:
Нам же пытаются навязать, что это не белое, а черное или наоборот. Что это шарики на елке не золотые и синие, а белые и красные.
Армен Сардаров:
Здесь есть еще одна очень серьезная вещь. Я бы сказал, что очень серьезная тонкость. Мы говорим об информационном поле. Да, информационное поле в советское время регулируемое, вот то, что газета «Правда», «Комсомольская правда», мы это воспринимали. Сейчас информационное поле огромное. Тогда еще стоит вопрос: как ты избираешь? Что ты ищешь в поле? Во-первых, с точки зрения того, что я сказал, воспитание человека, а в том числе и моральное, можно искать грязь. И найти в нем очень много. Но можно искать хорошее, необходимое, важное. Я считаю, что с этой точки зрения нам надо уметь работать с интернетом, уметь работать со всевозможными сайтами и прочим, потому что мы немного к этому подходим так… Мы включаем и все – смотрите про этого, сплетни, интриги. Раньше бабушки, которые сидели на скамейке, их передавали.
Вадим Щеглов:
Помните Высоцкого? Ходят слухи тут и там. Это же классика. Получается то, о чем вы сказали, что роль университета сегодня – это не только учить, но и просвещать, воспитывать нравственность в молодом поколении. Получается, что не до конца?
Армен Сардаров:
Во-первых, я честно признаю, что, наверное, мы все недорабатываем. Вот, скажем, мы на факультете какую цель поставили? Мы поставили цель как можно более приблизить темы архитектурных проектов, курсовых, дипломных к нуждам страны. Мы не стесняемся ездить по стране, по районам, по местечкам, по агрогородкам, везде услышать, что нужно. Потом к нам приходят такие письма: разработайте нам концепцию поселка, агрогородка, города, благоустройства какого-то, какого-то здания. Что мы делаем? Первое, что я говорю ребятам: «Это не экранная работа, ребята. Вы должны туда поехать, вы должны походить ногами, воспринять то, что нужно людям, познакомиться с ними. Тогда будет архитектура. Если сидеть и просто щелкать клавишами, вряд ли чего-то добьешься».
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