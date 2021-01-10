«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Политику дома обсуждаете?
Николай Лукашенко:
Да. А что еще обсуждать дома?
Наиля Аскер-заде:
И как, не на повышенных тонах?
Николай Лукашенко:
На разных.
Александр Лукашенко:
По-разному бывает.
Наиля Аскер-заде:
Вы же говорили, что ваш сын – главный оппозиционер в семье.
Александр Лукашенко:
О, это у него своя точка зрения.
Наиля Аскер-заде:
Бывает такое, что Николай говорит: «Папа ты не прав»?
Николай Лукашенко:
Да.
Александр Лукашенко:
Каждый день.
Николай Лукашенко:
Это не делает меня оппозиционером.
Наиля Аскер-заде:
И как вы реагируете на это?
Александр Лукашенко:
По-разному. Иногда: «Иди и не лезь». А правой стороной мозга я понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас.
Наиля Аскер-заде:
Заниматься политикой нет желания?
Николай Лукашенко:
Нет, профессионально – нет.
Александр Лукашенко:
Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших.
Наиля Аскер-заде:
Может быть потом, лет через десять.
Николай Лукашенко:
Нет, я думаю, отдохнуть от этого уже невозможно.