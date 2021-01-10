«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?

Наиля Аскер-заде: И как, не на повышенных тонах?

Николай Лукашенко: Да. А что еще обсуждать дома?

Наиля Аскер-заде: И как вы реагируете на это?

Николай Лукашенко: Это не делает меня оппозиционером.

Наиля Аскер-заде: Бывает такое, что Николай говорит: «Папа ты не прав»?

Александр Лукашенко: О, это у него своя точка зрения.

Наиля Аскер-заде: Вы же говорили, что ваш сын – главный оппозиционер в семье.

Александр Лукашенко:

По-разному. Иногда: «Иди и не лезь». А правой стороной мозга я понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас.

Наиля Аскер-заде:

Заниматься политикой нет желания?

Николай Лукашенко:

Нет, профессионально – нет.

Александр Лукашенко:

Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших.

Наиля Аскер-заде:

Может быть потом, лет через десять.

Николай Лукашенко:

Нет, я думаю, отдохнуть от этого уже невозможно.