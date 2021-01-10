Какие недостатки есть в жизни сына Президента? Рассказал Николай Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Какие есть недостатки в жизни сына Президента? Николай Лукашенко:

Я думаю, любые недостатки можно нивелировать или отнестись к ним так, чтобы они не были недостатками в жизни сына Президента. Любые недостатки ровно до того момента недостатки, пока мы их таковыми считаем. Наиля Аскер-заде:

В 2020 году вы говорили когда-нибудь папе: «Папа, ты неправ»?

Николай Лукашенко:

Естественно. Но это не касалось каких-то глобальных вопросов. По более ежедневным проблемам, которые встают перед ним и которые меня тоже касаются, я могу сказать, что он неправ. Я никогда не буду молчать, всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Он это услышит. При других людях я никогда не скажу, что он неправ. Александр Лукашенко:

Пресс-секретарю ты можешь несколько раз за день сказать, что она неправа. По-дружески. Николай Лукашенко:

Конечно. Наиля Аскер-заде:

По-дружески можно.

Александр Лукашенко:

Как в народе говорят, распустил, что он в любой момент может сказать: «Так, ты неправ». Но когда я одерну его, он скажет: «А кто тебе еще больше скажет так откровенно, что ты неправ?» В принципе, это так и есть. Поэтому у нас нет того, что: «Ах, ты, папа, Президент, поэтому я тебе не могу ничего сказать», закрой рот и прочее. Даже если я скажу «закрой рот», он все равно откроет и скажет то, что он думает. Наиля Аскер-заде:

Вы какое Рождество отмечаете? Католическое? Александр Лукашенко:

Все, что народ отмечает, то и я. На Рождество Христово, на Пасху я обязательно иду в церковь, публично там что-то говорю, с малышом свечку там ставим. Наиля Аскер-заде:

Какой он малыш, 16 лет! Александр Лукашенко:

Для меня он всегда малыш. Николай Лукашенко:

В бытовой обстановке никогда он меня малышом не называет. Александр Лукашенко:

Бывает так, я другим скажу. Наиля Аскер-заде:

И все сразу понимают.