Какие недостатки есть в жизни сына Президента? Рассказал Николай Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Какие есть недостатки в жизни сына Президента?
Николай Лукашенко:
Я думаю, любые недостатки можно нивелировать или отнестись к ним так, чтобы они не были недостатками в жизни сына Президента. Любые недостатки ровно до того момента недостатки, пока мы их таковыми считаем.
Наиля Аскер-заде:
В 2020 году вы говорили когда-нибудь папе: «Папа, ты неправ»?
Николай Лукашенко:
Естественно. Но это не касалось каких-то глобальных вопросов. По более ежедневным проблемам, которые встают перед ним и которые меня тоже касаются, я могу сказать, что он неправ. Я никогда не буду молчать, всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Он это услышит. При других людях я никогда не скажу, что он неправ.
Александр Лукашенко:
Пресс-секретарю ты можешь несколько раз за день сказать, что она неправа. По-дружески.
Николай Лукашенко:
Конечно.
Наиля Аскер-заде:
По-дружески можно.
Александр Лукашенко:
Как в народе говорят, распустил, что он в любой момент может сказать: «Так, ты неправ». Но когда я одерну его, он скажет: «А кто тебе еще больше скажет так откровенно, что ты неправ?» В принципе, это так и есть. Поэтому у нас нет того, что: «Ах, ты, папа, Президент, поэтому я тебе не могу ничего сказать», закрой рот и прочее. Даже если я скажу «закрой рот», он все равно откроет и скажет то, что он думает.
Наиля Аскер-заде:
Вы какое Рождество отмечаете? Католическое?
Александр Лукашенко:
Все, что народ отмечает, то и я. На Рождество Христово, на Пасху я обязательно иду в церковь, публично там что-то говорю, с малышом свечку там ставим.
Наиля Аскер-заде:
Какой он малыш, 16 лет!
Александр Лукашенко:
Для меня он всегда малыш.
Николай Лукашенко:
В бытовой обстановке никогда он меня малышом не называет.
Александр Лукашенко:
Бывает так, я другим скажу.
Наиля Аскер-заде:
И все сразу понимают.
Александр Лукашенко:
Это где-то собака, да?
Наиля Аскер-заде:
К вам просится.
Александр Лукашенко:
Да.
Наиля Аскер-заде:
Может быть, пустить ее.
Александр Лукашенко:
Ай ты, малыш, тебя не пускали, да? Иди к Коле.
Наиля Аскер-заде:
Николай, вы не обижаетесь, когда вас так отец называет?
Николай Лукашенко:
Нет, не обижаюсь, я привык.
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