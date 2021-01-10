«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Может, мы Николая Александровича покормим?
Александр Лукашенко:
Сынуля, иди сюда, иди. Понравился ты Наиле чем-то.
Наиля Аскер-заде:
Николай, а как вы обращаетесь к Александру Григорьевичу?
Николай Лукашенко:
Исключительно папа. При условии, что вокруг нет людей, которые требовали бы другого обращения. Я, знаете, не очень понимаю: некоторые называют отец, батя, как-то еще – для меня это не очень правильно. Отец – как-то слишком холодно, батя – пренебрежительно.
Александр Лукашенко:
Да, я даже не помню, чтобы он меня иначе, чем папа называл.
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