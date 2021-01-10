«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу

Наиля Аскер-заде:

Николай, а как вы обращаетесь к Александру Григорьевичу?

Николай Лукашенко:

Исключительно папа. При условии, что вокруг нет людей, которые требовали бы другого обращения. Я, знаете, не очень понимаю: некоторые называют отец, батя, как-то еще – для меня это не очень правильно. Отец – как-то слишком холодно, батя – пренебрежительно.