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«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу

10 января 2021 18:44
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу-1

Наиля Аскер-заде:
Может, мы Николая Александровича покормим?

Александр Лукашенко:
Сынуля, иди сюда, иди. Понравился ты Наиле чем-то.

«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу-4

Наиля Аскер-заде:
Николай, а как вы обращаетесь к Александру Григорьевичу?

Николай Лукашенко:
Исключительно папа. При условии, что вокруг нет людей, которые требовали бы другого обращения. Я, знаете, не очень понимаю: некоторые называют отец, батя, как-то еще – для меня это не очень правильно. Отец – как-то слишком холодно, батя – пренебрежительно.

«Батя – пренебрежительно». Вот как Николай Лукашенко называет своего папу-7

Александр Лукашенко:
Да, я даже не помню, чтобы он меня иначе, чем папа называл.

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# Действующие лица. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Наиля Аскер-заде # Фотофакт

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