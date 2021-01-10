«Он должен быть крепким, как сама Беларусь». Создатель Нулевого километра в Минске о самых важных работах в своей жизни

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Так трудно сказать. Самая последняя работа – капсула времени прямо во дворе нашего БНТУ. Чудесно. Ректор выступил, люди выступили. Для меня важно еще и потому, что рядом был и стоит памятник павшим в Отечественной войне, этот памятник мои одногруппники сделали. Вот спустя 50 лет мое рядом. Это преемственность. А с точки зрения все-таки значения, конечно, Нулевой километр. Почему? Потому что когда мы говорим о независимости – это символ независимости. Я и сейчас так считаю. Это первый символ независимости. Потому что, да, в СССР мы все от Кремля отчисляли расстояние, возле исторического музея есть такая точка. Об этом знали не только дорожники, об этом все знали.

Когда встал вопрос все-таки сделать какой-то знак, символ наш, белорусский, выбрана была, конечно, столица, Минск. Мы рисовали много эскизов. Тогдашний руководитель (замечательный человек, его сейчас нет) Александр Васильевич Минин руководил дорожной отраслью. Он пошел к Президенту, показал. Все-таки остановились на форме пирамиды, потому что это вечная форма в архитектуре. Это тотальная форма, начиная с Древнего Египта и заканчивая Лувром. То есть это идея такая, что это объединяющие четыре стороны света и направление к небу. Поэтому была эта форма. Конечно, с этой точки зрения мне очень важно, что я работал с замечательным скульптором Александром Финским, замечательным художником по металлу Виктором Заведеевым. Мы сделали.

Моя первая встреча с Президентом как раз и произошла возле этого Нулевого километра. Я никогда не забуду эту встречу. Этих руководителей страны, которые выходили каждый вечер. Мы вообще неделю там просто ночевали для того, чтобы успеть. Это надо было ко Дню независимости, ко Дню Минска. Это человеческое внимание и понимание, что это надо. Может, это не стометровый монумент, но это знак. Он сильный, он такой. Он и должен быть крепким, как и сама Беларусь. В это я верю, поэтому много других работ и памятников в прошлом году открыли. Памятник Тизенгаузу в Поставах тоже для меня важная, значительная работа. Курган Славы – это вообще крик души, потому что мои родители – ветераны войны. Когда ко мне обратились наши белорусские профсоюзы, что надо сделать какой-то постамент, какой-то образ, композицию для самолета Ил-2. Мы бесконечно с удовольствием работали, то есть много рисовали. Мы вообще всегда и студентов привлекаем к этим работам, чтобы они тоже почувствовали этот ритм, нерв, ответственность, что очень важно.