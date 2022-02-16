Кефир на ночь не показан при здоровом питании и снижении веса. Диетолог-нутрициолог развенчала популярный миф

Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Молоко, кефир, ряженка. Что из этого рекомендуется? Может быть, что-то нужно ввести в привычку? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему мужчины после определенного возраста не могут пить молоко? Наталья Надольская:

И начинают пить кефир.

Ирина Шоломицкая, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ:

Давайте скажем так, молоко – это детям в первую очередь. Наши маленькие детки без молока, особенно без материнского грудного молока, ни туда и ни сюда. Поэтому оно должно быть обязательно у грудных детей. У нас есть фермент – лактатдегидрогеназа, который инактивируется. То есть поджелудочная железа их просто не вырабатывает. Они умирают, угасают – это наше естественное. И с возрастом мы лучше переносим кисломолочные продукты. Вот эти кефиры, ряженки, простокваши и так далее. Еще, что касается кисломолочных продуктов, если вы помните, в советское время всех детей кормили кефиром. На Западе всегда считали, что мы делаем из своих детей алкоголиков, потому что там [в кефире – прим. ред.] содержится какая-то доза спирта, ноль-ноль-ноль процентов. В это же время в Европе, Соединенных Штатах Америки в основном были йогурты. Все-таки, если взять уже с позиции сегодняшнего дня, у нас очень мало йогуртов натуральных. Много йогуртов, которые содержат добавок большое количество. Вот именно эти добавки, красители, стабилизаторы инактивируют продукт. Посмотрите кефир натуральный. У него срок годности – неделя, максимум две. А йогурты – до шести месяцев. Чтобы срок хранения продлить этого продукта, сколько необходимо стабилизаторов, консервантов и так далее.