Кефир на ночь не показан при здоровом питании и снижении веса. Диетолог-нутрициолог развенчала популярный миф
Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Молоко, кефир, ряженка. Что из этого рекомендуется? Может быть, что-то нужно ввести в привычку?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Почему мужчины после определенного возраста не могут пить молоко?
Наталья Надольская:
И начинают пить кефир.
Ирина Шоломицкая, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ:
Давайте скажем так, молоко – это детям в первую очередь. Наши маленькие детки без молока, особенно без материнского грудного молока, ни туда и ни сюда. Поэтому оно должно быть обязательно у грудных детей. У нас есть фермент – лактатдегидрогеназа, который инактивируется. То есть поджелудочная железа их просто не вырабатывает. Они умирают, угасают – это наше естественное. И с возрастом мы лучше переносим кисломолочные продукты. Вот эти кефиры, ряженки, простокваши и так далее.
Еще, что касается кисломолочных продуктов, если вы помните, в советское время всех детей кормили кефиром. На Западе всегда считали, что мы делаем из своих детей алкоголиков, потому что там [в кефире – прим. ред.] содержится какая-то доза спирта, ноль-ноль-ноль процентов. В это же время в Европе, Соединенных Штатах Америки в основном были йогурты. Все-таки, если взять уже с позиции сегодняшнего дня, у нас очень мало йогуртов натуральных. Много йогуртов, которые содержат добавок большое количество. Вот именно эти добавки, красители, стабилизаторы инактивируют продукт. Посмотрите кефир натуральный. У него срок годности – неделя, максимум две. А йогурты – до шести месяцев. Чтобы срок хранения продлить этого продукта, сколько необходимо стабилизаторов, консервантов и так далее.
Алена Родовская:
Правильно, а в кефир можно добавить фрукты, злаки.
Ирина Шоломицкая:
Конечно.
Алена Родовская:
Какие-то семечки, ягоды.
Ирина Шоломицкая:
У нас есть тоже натуральные йогурты, которые без этих красителей. Их тоже можно, они очень хорошо идут. Там кисломолочные продукты. Они тоже полезны. Опять же, что касается всевозможных бактерий, сегодня в медицине нет стопроцентного доказательства, что они очень полезны. Почему? У нас очень агрессивная желудочная среда. И желудочный сок переваривает все, и в том числе эти микроорганизмы. Но есть некоторые люди, например, с пониженной кислотность желудочного сока. Кислотность не очень большая не так переваривает эти кисломолочные продукты. Может быть им оно более полезно, чем нежели пациенту, который страдает гиперацидностью.
Наталья Надольская:
Как часто можно услышать от девушек, которые хотят сбросить лишний вес: «Все, сегодня вечером кефир». Анна, можно ли говорить, что есть кефирная диета? Некоторые говорят, что я сегодня ужинаю кефиром. Вы как тренер, диетолог можете посоветовать такую диету?
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Лучше тогда не ужинать. Дело в том, что есть такой показатель, как гликемический индекс продуктов. Это про углеводные продукты. А есть такой показатель, как инсулиновый индекс продуктов. Молочные продукты обладают достаточно высоким инсулиновым индексом. Кефир на ночь не показан при здоровом питании и тем более при снижении веса.
Что касаемо молочных продуктов, человек – это единственное млекопитающее, которое пьет молоко другого вида. И действительно с возрастом количество лактазы – это фермент, который расщепляет лактозу, дисахариды – уменьшается. Поэтому молоко – детям. У взрослого человека способность переваривать молоко уменьшается, молоко задерживается на шесть часов. В итоге организм утилизирует – все будет хорошо.
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