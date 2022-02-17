«Главное, доза». Как часто можно пить воду из-под крана и почему?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Вода из-под крана попала в рейтинг самых опасных напитков. Анна, а в чем опасность воды из-под крана? Как давно она стала опасной?

Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Есть очень классное выражение, которое звучит следующим образам: любая еда или вода является ядом или лекарством – главное, доза. Я думаю, что, если это какое-то минимальное количество воды из-под крана, то ничего страшного не случится. Главное, не делать это на регулярной основе. Дело в том, что качество труб наших, по которым течет вода, оставляет желать лучшего. И содержание, химический состав воды из-под крана…

Наталья Надольская:

Железа, я знаю, много, да?

Анна Бедрицкая:

Абсолютно верно. Да, металлы. Это не те металлы, которые принято в виде витаминов употреблять, микроэлементов. Поэтому лучше употреблять воду бутилированную, фильтрованную. Это мое мнение.