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«Главное, доза». Как часто можно пить воду из-под крана и почему?

17 февраля 2022 13:52
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Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Вода из-под крана попала в рейтинг самых опасных напитков. Анна, а в чем опасность воды из-под крана? Как давно она стала опасной?  

«Главное, доза». Как часто можно пить воду из-под крана и почему?-1

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:  
Есть очень классное выражение, которое звучит следующим образам: любая еда или вода является ядом или лекарством – главное, доза. Я думаю, что, если это какое-то минимальное количество воды из-под крана, то ничего страшного не случится. Главное, не делать это на регулярной основе. Дело в том, что качество труб наших, по которым течет вода, оставляет желать лучшего. И содержание, химический состав воды из-под крана…  

Наталья Надольская:  
Железа, я знаю, много, да?  

Анна Бедрицкая:  
Абсолютно верно. Да, металлы. Это не те металлы, которые принято в виде витаминов употреблять, микроэлементов. Поэтому лучше употреблять воду бутилированную, фильтрованную. Это мое мнение.  

Только по состоянию жажды. Сколько организму нужно жидкости и к чему может привести интоксикация водой – подробнее здесь.  

# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Анна Бедрицкая # Фотофакт

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