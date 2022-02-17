«Классный антиоксидант, борется с болезнью Альцгеймера». Может ли кофе быть полезен, а кому лучше от него отказаться?

Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте про кофе. Ирина, вы кофеманка?

​Ирина Шоломицкая, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ:

Да, я вообще кофе люблю. Я кофеман, поэтому я за кофе двумя руками. Алена Родовская:

Я тоже люблю кофе. У меня утро начинается с чашки кофе. Почему причисляют к тому, что это вредно? С какого вообще перепугу вдруг придумали, что кофе – это вредно? Ирина Шоломицкая:

Я не думаю, что кофе очень вреден. Дело в том, что у нас многие люди неправильно его употребляют. Алена Родовская:

Как правильно употреблять? Ирина Шоломицкая:

Во-первых, кофе не пьется натощак. По большому счету, правильно кофе пить часа через два после просыпания, чтобы естественный ритм пробуждения просто-напросто не прошел, чтобы оно не было нивелировано и так далее. Это во-первых. Во-вторых, кофе – все-таки агрессивный напиток, особенно на уровне желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка и тому подобное. Поэтому он должен быть после еды. Идеально кофе пить в три-четыре часа дня. Когда уже чуть-чуть работа закончена, но день еще впереди, и вы, для того, чтобы взбодриться, выпиваете чашечку кофе. Алена Родовская:

Пять кружек кофе в день – это вредно?

Ирина Шоломицкая:

Вообще, считается нормой три-четыре чашки крепкого кофе, не больше. Но я хочу еще одно рассказать, мне очень нравится, про кофе. Я просто не могу об этом умолчать. Например, если вы очень хотите спать, просто глаза закрываются, невозможно усидеть, впереди еще очень много работы. Вы, например, всю ночь работали. Вам нужно просто-напросто раздеться, лечь в постель, выпить чашечку крепкого горячего кофе. Сразу уснешь. Просто вы упадете в этот сон. Кофе буквально через 20-30 минут вас разбудит. Вы будете бодры, и при этом не будет сонливости, которая потом идет в течение всего оставшегося времени. Потому что иногда бывает такое: в обед приляжешь немножко полежать, поспать, уже идет четыре часа – проснуться не можешь вечером. Шесть часов вечера: сон еще продолжается, еще нет будораженья. А кофе вас немножечко поднимет, вы будете бодрыми. Что касается вообще кофе, сегодня очень много публикаций: с позиции даже доказательной медицины, кофе очень хорошо особенно при жировой болезни печени. То есть при ожирении кофе обладает кофеин-метаболическим действием, то есть немножко снижает уровень жира в печени. Поэтому кофе в этом плане, опять же говорю, хороший напиток. Есть категория людей, которым, например, кофе нежелательно пить. Ведь кто-то не переносит кофеин. Есть индивидуальная чувствительность к кофеину. Человек выпил кофе, у него сразу начинается тахикардия, сердцебиение и так далее. Ну не его напиток. То есть ему нет необходимости употреблять. С другой стороны, есть, некоторые болезни, например, такие, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. У пациента рефлюксная болезнь – неприятности, отрыжка, изжога и так далее. Здесь идет резкое ограничение, вплоть до полного отказа от кофе. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Анна, вы пьете кофе? У вас есть какое-то мнение по поводу кофе?

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Да, я пью кофе. Я думаю, что кофе – это очень полезный напиток. Надо сказать о том, что мы говорим сейчас о свежемолотом, цельнозерновом кофе, не говорим о растворимом. Растворимый кофе – это не про ЗОЖ, не про здоровье вообще. То есть мы говорим о том, что это свежемолотый, свежезаваренный кофе. Я думаю, что кофе – это классный антиоксидант, борется с болезнью Альцгеймера. Алена Родовская:

Мы сейчас развенчаем все мифы. Нас возненавидят маркетологи. Анна Бедрицкая:

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже показан. Главное, доза опять же здесь. Я абсолютно согласна с мнением экспертов, что это первая половина дня, до трех часов. Наталья Надольская:

А возраст? До какого возраста можно пить? Алена Родовская:

Ирина говорит, что после трех часов лучше пить кофе. Анна Бедрицкая:

Нет, лучше в первой половине дня.