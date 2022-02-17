«Классный антиоксидант, борется с болезнью Альцгеймера». Может ли кофе быть полезен, а кому лучше от него отказаться?
Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте про кофе. Ирина, вы кофеманка?
Ирина Шоломицкая, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ:
Да, я вообще кофе люблю. Я кофеман, поэтому я за кофе двумя руками.
Алена Родовская:
Я тоже люблю кофе. У меня утро начинается с чашки кофе. Почему причисляют к тому, что это вредно? С какого вообще перепугу вдруг придумали, что кофе – это вредно?
Ирина Шоломицкая:
Я не думаю, что кофе очень вреден. Дело в том, что у нас многие люди неправильно его употребляют.
Алена Родовская:
Как правильно употреблять?
Ирина Шоломицкая:
Во-первых, кофе не пьется натощак. По большому счету, правильно кофе пить часа через два после просыпания, чтобы естественный ритм пробуждения просто-напросто не прошел, чтобы оно не было нивелировано и так далее. Это во-первых. Во-вторых, кофе – все-таки агрессивный напиток, особенно на уровне желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка и тому подобное. Поэтому он должен быть после еды. Идеально кофе пить в три-четыре часа дня. Когда уже чуть-чуть работа закончена, но день еще впереди, и вы, для того, чтобы взбодриться, выпиваете чашечку кофе.
Алена Родовская:
Пять кружек кофе в день – это вредно?
Ирина Шоломицкая:
Вообще, считается нормой три-четыре чашки крепкого кофе, не больше. Но я хочу еще одно рассказать, мне очень нравится, про кофе. Я просто не могу об этом умолчать. Например, если вы очень хотите спать, просто глаза закрываются, невозможно усидеть, впереди еще очень много работы. Вы, например, всю ночь работали. Вам нужно просто-напросто раздеться, лечь в постель, выпить чашечку крепкого горячего кофе. Сразу уснешь. Просто вы упадете в этот сон. Кофе буквально через 20-30 минут вас разбудит. Вы будете бодры, и при этом не будет сонливости, которая потом идет в течение всего оставшегося времени. Потому что иногда бывает такое: в обед приляжешь немножко полежать, поспать, уже идет четыре часа – проснуться не можешь вечером. Шесть часов вечера: сон еще продолжается, еще нет будораженья. А кофе вас немножечко поднимет, вы будете бодрыми.
Что касается вообще кофе, сегодня очень много публикаций: с позиции даже доказательной медицины, кофе очень хорошо особенно при жировой болезни печени. То есть при ожирении кофе обладает кофеин-метаболическим действием, то есть немножко снижает уровень жира в печени. Поэтому кофе в этом плане, опять же говорю, хороший напиток.
Есть категория людей, которым, например, кофе нежелательно пить. Ведь кто-то не переносит кофеин. Есть индивидуальная чувствительность к кофеину. Человек выпил кофе, у него сразу начинается тахикардия, сердцебиение и так далее. Ну не его напиток. То есть ему нет необходимости употреблять. С другой стороны, есть, некоторые болезни, например, такие, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. У пациента рефлюксная болезнь – неприятности, отрыжка, изжога и так далее. Здесь идет резкое ограничение, вплоть до полного отказа от кофе.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Анна, вы пьете кофе? У вас есть какое-то мнение по поводу кофе?
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Да, я пью кофе. Я думаю, что кофе – это очень полезный напиток. Надо сказать о том, что мы говорим сейчас о свежемолотом, цельнозерновом кофе, не говорим о растворимом. Растворимый кофе – это не про ЗОЖ, не про здоровье вообще. То есть мы говорим о том, что это свежемолотый, свежезаваренный кофе. Я думаю, что кофе – это классный антиоксидант, борется с болезнью Альцгеймера.
Алена Родовская:
Мы сейчас развенчаем все мифы. Нас возненавидят маркетологи.
Анна Бедрицкая:
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже показан. Главное, доза опять же здесь. Я абсолютно согласна с мнением экспертов, что это первая половина дня, до трех часов.
Наталья Надольская:
А возраст? До какого возраста можно пить?
Алена Родовская:
Ирина говорит, что после трех часов лучше пить кофе.
Анна Бедрицкая:
Нет, лучше в первой половине дня.
Алена Родовская:
После завтрака?
Анна Бедрицкая:
Дело в том, что период полураспада кофеина, содержащегося в оболочке зерна кофейного, составляет пять-семь часов. Если вы пьете кофе именно зерновой на ночь, ухудшается качество сна. Сон имеет разные фазы. Глубокая фаза сна просто пропускается, наутро вы встаете разбитым и уставшим.
Наталья Надольская:
А что это за история, когда приносят кофе и стакан воды?
Анна Бедрицкая:
Кофе выводит жидкость, обладает мочегонным эффектом. Поэтому есть смысл, когда выпиваешь чашечку эспрессо, выпивать в противовес два стакана воды, чтобы вот этот баланс восстановить.
Только по состоянию жажды. Сколько организму нужно жидкости и к чему может привести интоксикация водой – подробнее здесь.