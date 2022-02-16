«Своего рода альтернатива алкоголю». Какой чай обладает наиболее тонизирующим действием?

Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вспоминаю свое детство, когда просто заваривали чай в кружке, накрывали блюдцем, а потом в это блюдце наливали. И это было так вкусно. С хлебушком, с маслицем, да с вареньицем. А сейчас, когда ты смотришь на современную бытовую технику: чайник – 70, 80, 90 [градусов – прим. ред.]. Вот эти все способы приготовления вообще на конечный итог влияют?

Мария Малышко, врач-фитотерапевт:

Частично, да. Дело в том, что есть разница, если вы чай из холодного засыпете в кастрюльку и доведете до кипения или зальете тот же чай в термос. Допустим, одну столовую ложку на 200-300 миллилитров кипятка. Или просто в кружку залили по-быстрому, как в детстве, или, как многие делают, тот же пакетик поставили быстренько. Когда есть большая температура экстракции, допустим, в термосе, то конечно дубильных веществ будет больше. Танинов, возбуждающих нас. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мария, а что можно рекомендовать тем, кто любит чай? Чем его можно обогатить? Я знаю, что многие добавляют в чай, особенно в зимнее время, имбирь, мед, мяту, лимон. Есть какие-то, может быть, тренды сегодня или все по старинке – лимон, мед? Мария Малышко:

Все мы разные. Кто-то любит тренд – лимон. Он в тренде. На самом деле, сейчас очень много исследований, и люди стремятся обогатить чай специями. Алена Родовская:

Когда заходишь в чайную лавку, там такой ассортимент чаев. На запах – дают понюхать – можно ли определить, хороший это чай или нет? Он вкусно пахнет, с добавлением фруктов – это хорошо, либо ты должен все равно загуглить и посмотреть?

Мария Малышко:

Надо смотреть, какой состав. Наталья Надольская:

Мне кажется, Мария начала рассказывать про специи. А какие специи добавляют? Мария Малышко:

Корицу, имбирь, гвоздику. То есть даже те специи, которые мы просто кладем в суп, салат или к рыбе. Тот же розмарин добавляют уже в чай, представляете? Наталья Надольская:

Кстати, я тоже добавляю розмарин в чай вместе с мятой. Мария Малышко:

Очень вкусно. С базиликом чай вкусно.