Прямой эфир

«Своего рода альтернатива алкоголю». Какой чай обладает наиболее тонизирующим действием?

16 февраля 2022 18:59
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Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вспоминаю свое детство, когда просто заваривали чай в кружке, накрывали блюдцем, а потом в это блюдце наливали. И это было так вкусно. С хлебушком, с маслицем, да с вареньицем. А сейчас, когда ты смотришь на современную бытовую технику: чайник – 70, 80, 90 [градусов – прим. ред.]. Вот эти все способы приготовления вообще на конечный итог влияют?

«Своего рода альтернатива алкоголю». Какой чай обладает наиболее тонизирующим действием?-1

Мария Малышко, врач-фитотерапевт:
Частично, да. Дело в том, что есть разница, если вы чай из холодного засыпете в кастрюльку и доведете до кипения или зальете тот же чай в термос. Допустим, одну столовую ложку на 200-300 миллилитров кипятка. Или просто в кружку залили по-быстрому, как в детстве, или, как многие делают, тот же пакетик поставили быстренько. Когда есть большая температура экстракции, допустим, в термосе, то конечно дубильных веществ будет больше. Танинов, возбуждающих нас.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мария, а что можно рекомендовать тем, кто любит чай? Чем его можно обогатить? Я знаю, что многие добавляют в чай, особенно в зимнее время, имбирь, мед, мяту, лимон. Есть какие-то, может быть, тренды сегодня или все по старинке – лимон, мед?

Мария Малышко:
Все мы разные. Кто-то любит тренд – лимон. Он в тренде. На самом деле, сейчас очень много исследований, и люди стремятся обогатить чай специями.

Алена Родовская:
Когда заходишь в чайную лавку, там такой ассортимент чаев. На запах – дают понюхать – можно ли определить, хороший это чай или нет? Он вкусно пахнет, с добавлением фруктов – это хорошо, либо ты должен все равно загуглить и посмотреть?

«Своего рода альтернатива алкоголю». Какой чай обладает наиболее тонизирующим действием?-4

Мария Малышко:
Надо смотреть, какой состав.

Наталья Надольская:
Мне кажется, Мария начала рассказывать про специи. А какие специи добавляют?

Мария Малышко:
Корицу, имбирь, гвоздику. То есть даже те специи, которые мы просто кладем в суп, салат или к рыбе. Тот же розмарин добавляют уже в чай, представляете?

Наталья Надольская:
Кстати, я тоже добавляю розмарин в чай вместе с мятой.

Мария Малышко:
Очень вкусно. С базиликом чай вкусно.

«Своего рода альтернатива алкоголю». Какой чай обладает наиболее тонизирующим действием?-7

Наталья Надольская:
Базилик – не знала. Сейчас в последнее время тренд – отказываются люди от алкоголя в пользу здоровья. А можно ли как-то чаем заменить действие алкоголя? Если идти на дискотеку, я даже знаю, что есть какой-то сорт чая – пуэр, по-моему, называется он? То есть какая-то своего рода альтернатива алкоголю?

Мария Малышко:
Мы говорим о тонизирующем действии кофе, чая. Если мы говорим о тонизирующем действии, то оно будет и в пуэре. Более ферментированные чаи, там где будет больше дубильных веществ. То есть пуэр, шен пуэр, шу пуэр или просто насыщенный черный чай, крепкий, о котором мы знаем. Выпьем больше черного чая.

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# Здоровье # общество # Алена Родовская # Мария Малышко # Наталья Надольская # Фотофакт

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